Congo-Kinshasa: Ni mégestion à Kin-Aéro, ni détournement, RVA SA - Tryphon Kin-kiey Mulumba met fin à toute confusion !

Une atmosphère de responsabilité et d'engagement a régné hier, mardi 20 mai 2025, à l'aéroport international de N'djili, dans la partie Est de Kinshasa, capitale de la RDC, à la faveur d'une visite d'inspection effectuée par Tryphon Kin-kiey Mulumba, Président du Conseil d'Administration de la Régie des Voies Aériennes (RVA). Un exercice stratégique inscrit dans sa dynamique ambitieuse de promouvoir la bonne gouvernance et d'assurer le bon fonctionnement des entités placées sous la charge de la RVA. Accompagné du Commandant Vicky Lundula, Responsable de l'aéroport international de N'djili, le PCA Kin-kiey Mulumba a parcouru la piste jusqu'à la rampe d'approche, visité la salle d'embarquement dédiée aux vols domestiques et palpé du doigt l'état actuel de la Tour de contrôle, notant des avancées importantes qui respectent ses directives formulées lors de ses dernières visites, bien que le plus dur reste à faire.

Halte à la manipulation !

Cette ronde du Président du Conseil d'Administration de la Régie des Voies Aériennes est venue donc mettre un terme à une polémique vive née des spéculations sur les réseaux sociaux, où des personnes visiblement mal informées ont diffusé des visuels comme pour ternir l'image de Kin-Aéro au motif que certains de ses matériels seraient dans un état d'abandon et de dysfonctionnement total. Pour le Professeur Kin-kiey Mulumba, la Régie des Voies Aériennes, grâce à son Conseil d'Administration, aligne des efforts conséquents et des sacrifices énormes pour répondre à ses engagements et satisfaire aux besoins des populations.

De nouveaux bus acquis par la RVA

A la lumière de ses allégations fournies, la RVA continue, malgré le contexte difficile d'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23/AFC, dans l'Est du pays, à faire preuve de résilience et à oeuvrer dans la droite ligne de la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ce responsable, en tout cas, aucun soupçon de détournement n'est à l'ordre du jour à la Régie des Voies Aériennes (RVA), encore moins un acte de mégestion avéré. Par contre, il a fait remarquer des progrès tels que l'acquisition de quatre nouveaux bus modernes devant assurer les navettes des passagers, de la salle d'embarquement à la piste, l'achat des véhicules de lutte contre les oiseaux qui occasionnent des pannes des aéronefs et des dispositifs aéroportuaires.

"Nous sommes ici en mission d'inspection du Conseil d'administration. Vous avez à côté le commandant de l'aéroport international de N'djili. Nous sommes venus ici parce que ces derniers temps, on a diffusé des vidéos, on a lu des textes sur des conflits, sur certains de nos aéroports, à N'djili ou dans nombre d'autres aéroports en provinces. Au niveau du Conseil d'administration, nous avons décidé donc de venir voir, écouter et comprendre pour apporter avec ceux que nous allons rencontrer les solutions aux problèmes qui se posent. Il y a des conflits et aussi une situation de dégradation accélérée des infrastructures. Le Conseil d'administration a comme attribution l'administration de l'entreprise, la prise des décisions, le suivi de l'exécution de ces décisions, le contrôle dans la gestion de la société. Le Conseil d'administration de la RVA ne dispose d'aucune signature de quel que contrat que ce soit, ne dispose d'aucun compte bancaire, d'aucun carnet de chèque et n'a de contact avec aucune banque. Le Conseil d'administration ne saurait être accusé de détournement de quoi que ce soit. En tout cas, en ce qui concerne les banques, le Conseil d'administration que je préside n'a aucun contact", a démontré le PCA Kin-kiey Mulumba, lors de sa ronde.

Aéroport international de N'djili victime de spoliation

Pendant la visite du Conseil d'Administration de la RVA, le Commandant Vicky Lundula a dénoncé avec force la spoliation d'une grande partie de l'aéroport international de N'djili. Des individus totalement déterminés à défier l'Etat congolais ont construit tout un quartier, connu sous la dénomination de Mbata Kulusu, en violation des normes urbanistiques et sécuritaires. Il a appelé à l'intervention du Gouvernement pour permettre à l'aéroport international de N'djili de reprendre ses droits et d'accélérer son plan de modernisation pour sa certification à l'échelle mondiale.