Congo-Kinshasa: Quelle est la procédure à suivre lorsqu'on est victime des violences sexuelles et basées sur le genre au pays ?

La situation des violences sexuelles et basées sur le genre (VBG) en RDC est extrêmement préoccupante. Depuis 2023, les violences sexuelles ont atteint des niveaux sans précédent, particulièrement dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Les conflits armés, notamment avec le groupe rebelle M23, ont exacerbé la situation, entraînant une augmentation dramatique des cas de viols et d'autres formes de violences sexuelles.

En 2023, Médecins sans frontières (MSF) a pris en charge plus de 25 000 survivantes de violences sexuelles, un chiffre alarmant qui souligne l'ampleur du problème. Et très souvent, les victimes n'arrivent pas à dénoncer auprès des instances judiciaires habilitées à gérer ces types d'infractions. Quelle est la procédure à suivre lorsqu'on est victime des violences sexuelles et basées sur le genre en RDC ?

Taty DILENGENDJU Mapuku s'entretient sur ce sujet avec Me Barthélemie Tshigologo Sebuyange, directeur exécutif de la Clinique juridique justice pour tous.