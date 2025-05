Mozambique: TotalEnergies souhaite relancer son projet gazier malgré les tensions sécuritaires

TotalEnergies envisage de relancer son projet gazier majeur au Mozambique, interrompu en 2021 suite à une attaque jihadiste. Lors de la conférence mondiale sur le gaz à Pékin, le PDG du groupe énergétique français, Patrick Pouyané, a annoncé que l'entreprise espérait obtenir l'approbation du gouvernement mozambicain pour lever la déclaration de force majeure qui couvre le projet depuis plusieurs années.

Cette décision pourrait permettre la reprise de la construction de l'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) d'ici à cet été. Le projet d'un montant de 20 milliards de dollars, situé dans la péninsule d'Afunji, prévoit le développement des champs de gaz de Golfinho et d'Atum et la construction d'une usine de liquéfaction avec une capacité de 13,12 millions de tonnes par an.

Pour permettre une reprise potentielle des travaux, Patrick Pouyané a déclaré que la situation sécuritaire dans la région s'était « améliorée ». « Il appartiendra au gouvernement mozambicain d'approuver la levée de ce cas de force majeure », a-t-il ajouté.

Cependant, ce constat est loin de faire l'unanimité, notamment auprès de Nicolas Delaunay, spécialiste du Mozambique à l'International Crisis Group. Selon lui, si la situation sécuritaire semble s'être stabilisée autour de la péninsule d'Afunji, cela ne signifie pas que le conflit dans la région soit résolu. « Les insurgés conservent une force de frappe non négligeable », précise-t-il au micro de Welly Diallo, ajoutant que la reprise du projet pourrait exacerber les tensions sociales et politiques dans le Cabo Delgado.

Risque de renforcer les tensions locales

Le projet de GNL, dont TotalEnergies est le principal opérateur, revêt une importance capitale pour l'économie du Mozambique. « C'est un des plus grands projets gaziers sur le continent africain », pointe Nicolas Delaunay.

Pour autant, « il ne faut pas négliger le risque que la reprise de ce projet, qui se fera forcément via des déploiements de troupes armés assez importants aux alentours de la péninsule d'Afunji, renforce la perception au sein de la population du Cabo Delgado que le gouvernement mozambicain se soucie plus de la reprise de ce grand projet que de la sécurité des citoyens dans le reste de la province. » Pour lui, cette situation pourrait renforcer le sentiment de marginalisation et d'aliénation parmi les populations locales, un des principaux moteurs de l'insurrection en cours.