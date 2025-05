Mozambique: Rencontre entre le président Chapo et l'opposant Mondlane dans un «esprit patriotique»

Le président mozambicain, Daniel Chapo, a rencontré mardi 20 mai l'opposant Venancio Mondlane pour la deuxième fois depuis les élections présidentielles du 9 octobre dernier. Cette rencontre, qui s'inscrit dans un cadre de dialogue national, intervient après une période de tensions marquées par les contestations électorales et les manifestations.

Cette réunion s'est tenue « dans une ambiance de respect institutionnel et d'esprit patriotique », écrit la présidence mozambicaine dans un communiqué publié le matin du 21 mai. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique du Compromis pour un dialogue inclusif, signé le 5 mars entre Daniel Chapo et toutes les forces politiques mozambicaines. « La paix, la réconciliation, le pardon, l'harmonie et la fraternité entre les Mozambicains sont très importants », a déclaré le président.

Apaiser la crise

Les deux hommes sont tombés d'accord sur plusieurs points majeurs : mettre un terme définitif à la violence, passer une loi d'amnistie pour toutes les personnes détenues dans le cadre de la crise post-électorale, fournir des services médicaux gratuits à toutes les victimes de la répression des manifestations et mettre en oeuvre des programmes à l'intention de la jeunesse des quartiers populaires.

Sur ses réseaux sociaux, Venancio Mondlane, qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle du 9 octobre et avait été le fer de lance d'un mouvement de contestation qui a duré près de deux mois, considère « positive » cette rencontre avec celui qu'il présente comme « le chef de gouvernement » et non le président. Le 23 mars, lors d'un premier rendez-vous, les deux hommes avaient enterré la hache de guerre. L'opposant reste cependant sous le coup d'une procédure judiciaire pour son rôle durant la crise post-électorale.