Afrique de l'Ouest: À Bruxelles, ministres africains et européens préparent un sommet UE-UA sans les États du Sahel

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne se sont réunis ce mercredi 21 mai à Bruxelles pour préparer le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement des deux blocs. Une rencontre diplomatique rare - la troisième du genre seulement - à laquelle de nombreux ministres africains ont pris part, alors que les défis partagés entre l'Afrique et l'Europe ne cessent de se multiplier.

Au moins 35 chefs de diplomatie africains ont fait le déplacement dans la capitale belge. Une participation importante, mais marquée par l'absence des représentants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les trois membres de l'Alliance des États du Sahel n'ont pas été invités par l'Union africaine, qui était chargée de l'organisation côté africain.

Dans le projet de communiqué commun, le soutien à une paix durable au Sahel est d'ailleurs mentionné brièvement aux côtés de nombreux autres. Les deux blocs se sont en revanche penchés longuement sur les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo et au Soudan.

Sécurité et économie

La question sécuritaire, bien qu'uniquement l'un des volets à l'ordre du jour, a été au coeur des préoccupations de plusieurs ministres, qui ont insisté sur la nécessité de renforcer les coopérations politiques et sécuritaires euro-africaines à l'heure où l'ordre multilatéral mondial est attaqué - et pas seulement par les États-Unis - et où la désinformation explose.

De nombreux autres sujets ont figuré dans les débats de ce mercredi, en particulier la coopération en matière de migrations et surtout le rapprochement économique entre les deux continents. D'abord, via des investissements européens dans des projets d'énergie ou d'infrastructure lancés en Afrique au niveau régional ou continental, mais aussi grâce au soutien marqué de l'Union européenne à la mise en place de la zone continentale africaine de libre-échange.