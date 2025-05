Ile Maurice: Les ex-membres de la LGSC affirment avoir été dupés par le président

L'ancien président de la Local Government Service Commission (LGSC), Bhanoodutt Beeharee, ainsi que quatre anciens membres - Purnima Devi Rawateea, Jean Bruneau Dorasami, Premchand Tanakoor et Reshad Bhaukaurally - ont été remis en liberté conditionnelle hier, après leur comparution devant le tribunal de Curepipe. Poursuivis à titre provisoire pour des faits présumés de corruption, les cinq accusés ont dû fournir chacun deux cautions de Rs 50 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 1 million. Ils devront également se présenter deux fois par semaine au poste de police de leur localité et éviter tout contact avec les témoins liés à l'affaire.

L'enquête, menée par la Financial Crimes Commission (FCC), fait suite à une plainte déposée le 24 février par un haut cadre du ministère des Collectivités locales. Elle a officiellement débuté le 5 mars. Les enquêteurs soupçonnent les prévenus d'avoir pris part à un système de recrutement illégal, en procédant à des embauches sans l'aval du conseil de la LGSC. Bhanoodutt Beeharee est poursuivi sous les articles 22(1), 22(2) et 145 de la FCC Act (2023), pour avoir abusé de ses fonctions à des fins de gratification pour autrui. Les autres membres du board sont quant à eux inculpés en vertu de l'article 7 de la Prevention of Corruption Act (PoCA), pour avoir facilité ou toléré ces actes.

Toutefois, les anciens membres de la commission affirment avoir agi de bonne foi. Selon eux, ils auraient été trompés par le président, à qui ils avaient confié une large délégation de pouvoirs, sans soupçonner qu'il en ferait un usage abusif.

L'audience d'hier était présidée par la magistrate Shavina Jugnauth, qui a fixé les conditions de leur remise en liberté. Avant leur comparution, les cinq prévenus avaient été réentendus par la FCC afin de compléter leur déposition. L'enquête est en cours.