Ile Maurice: La conjointe du ministre Subron au sein du panel d'interview

La récente reconstitution du conseil d'administration de la National Empowerment Foundation (NEF), basé sur un exercice d'expression of interest lancé le 16 janvier par le ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, se voulait une démarche de transparence et de méritocratie.

Toutefois, la participation de la conjointe du ministre de la Sécurité sociale, aussi membre de Rezistans ek Alternativ (ReA), Dany Marie, au panel d'interview ainsi que les modalités de sélection suscitent des questions. Un candidat non retenu a d'ailleurs adressé une lettre au Premier ministre à ce sujet, le 19 mai.

Le lancement de l'appel à candidatures ouvert pour le renouvellement du conseil d'administration de la NEF a été salué, dans certains quartiers, comme une avancée vers plus de transparence, mais à mesure que les détails des conditions de recrutement émergent, bien des avis changent. L'objectif était de sélectionner des personnes ayant une expérience dans la lutte contre la pauvreté, dans la promotion de l'inclusion sociale et dans l'autonomisation des personnes.

«C'est un domaine dans lequel j'ai près de trois décennies d'expérience, que ce soit dans l'éducation à Maurice ou à l'étranger, notamment dans la lutte contre la pauvreté et la gestion d'ONG internationales. C'est donc tout naturellement que j'ai soumis ma candidature», nous indique Mohammad Belall Maudarbux, gestionnaire de projets sociaux, le candidat non retenu qui figurait parmi les 40 candidats présélectionnés. Il a adressé une lettre au Premier ministre pour contester les conditions dans lesquelles les recrutements, notamment du président Hootesh Ramburn et du Chief Executive Officer Axcel Chenney, ont été faits.

Selon son témoignage et la confirmation du junior minister (voir ci-contre), les entretiens ont été menés par deux personnes seulement : le junior minister à l'Intégration sociale lui-même, Kugan Parapen, et Dany Marie, conjointe du ministre Subron. Le candidat non retenu se dit «choqué» de la présence de la femme d'un ministre. Ceci, selon lui, soulève des questions sur la neutralité du processus. «Je souhaite comprendre les critères ayant guidé cette sélection, notamment le système de notation utilisé lors des entretiens et la manière dont les profils ont été évalués.»

Pour sa part, Kugan Parapen, le deuxième membre du panel de sélection, défend la méthode de recrutement. Il explique que, sous l'ancien régime, le conseil d'administration de la NEF comptait 13 membres et qu'il n'y avait pas de processus de sélection formel. Parmi les 13 postes, quatre postes reviennent à différents ministères. Quant aux neuf autres membres, dont le président du conseil d'administration, leur nomination relève de la discrétion du ministre de l'Intégration sociale, dans ce cas Ashok Subron.

Ce dernier aurait pu, comme cela se faisait auparavant, les nommer sans consulter personne, sans appel à candidatures, fait-il comprendre, mais «nous avons fait un choix différent : celui de lancer une expression of interest afin d'ouvrir le processus, d'y apporter plus de transparence et de chercher les meilleurs profils pour siéger au board. Il ne faut pas oublier que la décision finale pour nommer ces neuf personnes revient toujours au ministre de l'Intégration sociale. Comme ce dernier est un représentant de ReA, cela reste, d'une certaine manière, une nomination politique».

«L'expression of interesten elle-même a donc été un exercice politique mené par le parti. C'est pourquoi plusieurs membres de ReA ont été impliqués à différentes étapes», notamment pour «passer au crible les 269 candidatures pour en retenir 40. Ensuite, pour les entretiens, c'est effectivement moi-même et Dany Marie qui avons interviewé les 40 candidats retenus», explique le junior minister Parapen, convaincu que son approche est correcte. «C'était un exercice politique et non un processus de recrutement comme ceux menés par la PSC (NdlR, Public Service Commission), la fonction publique», précise-t-il.

Kugan Parapen affirme que les profils retenus l'ont été sur la base de leur compétence, mais aussi pour leur capacité à représenter différentes composantes de la société : milieux académiques, juridiques, financiers et travail social, ou encore les voix des communautés vulnérables. «La personne concernée peut avoir son opinion sur la manière dont l'exercice aurait dû être mené. Mais de notre côté, nous estimons avoir conduit un processus ouvert et transparent, dont nous sommes pleinement satisfaits. Il fallait sélectionner neuf personnes parmi près de 270 candidatures.»

Au sein de la fonction publique, plusieurs voix discordantes font ressortir que les conjointes ne doivent pas se mêler du travail de leur concubin. «Il s'agit de fonds publics. Le mari a été élu mais la femme ne peut pas s'impliquer lorsqu'il s'agit des fonds publics pour favoriser ou recommander l'emploi d'autres personnes. Je dirai la même chose si la femme était ministre et que le mari faisait le travail de recrutement pour aider celle-ci», fait ressortir un Permanent Secretary.

À savoir que Mohammad Belall Maudarbux était sur la liste des suspects appréhendés après l'incident survenu à La Citadelle dans la nuit du 21 octobre 2023.

Selon le «junior minister» Kugan Parapen, la reconstitution du conseil d'administration de la NEF était «un exercice politique et non un recrutement comme en fonction publique, impliquant ainsi plusieurs membres de ReA à différentes étapes». Une explication qui ne fait pas l'unanimité au sein de la fonction publique puisqu'il s'agit des fonds publics, selon plusieurs sources, dont un Permanent Secretary qui estime que «les épouses ou époux ne doivent pas se mêler des missions confiées à leurs maris ou épouses ministres.»