Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) est ravi d'annoncer une promesse de don de 350 millions de yens de la société japonaise Takeda Pharmaceutical Company, chef de file mondial dans le domaine pharmaceutique. Il s'agit de la première promesse de don d'une entreprise pour la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial.

Takeda entretient l'un des plus longs partenariats avec le Fonds mondial. Cette nouvelle contribution en faveur d'un programme de deux ans s'inscrit dans la continuité de la Takeda Initiative, un partenariat philanthropique doté d'une enveloppe de 2 milliards de yens sur 15 années. La Takeda Initiative vise à améliorer la santé maternelle et infantile en intégrant des services de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme dans les soins prénatals et postnatals au Kenya, au Nigéria et en Tanzanie.

Cette intégration est indispensable à la promotion de la détection et du traitement précoces des maladies chez les femmes enceintes, et conduit à une amélioration du pronostic de la grossesse et des résultats à long terme en matière de santé pour les mères et leurs bébés. Au cours des cinq dernières années, la Takeda Initiative a aidé 1,5 million de mères à recevoir des soins de qualité. Fort de ce succès, le partenariat renouvelé appuiera la mise à l'échelle et la pérennité du modèle de prise en charge intégrée.

Takeda est une entreprise partenaire du Fonds mondial depuis 2010 - il s'agit du plus long partenariat du genre à ce jour. D'un engagement exceptionnel, Takeda apporte un soutien vital à la prévention des maladies et au renforcement des systèmes de santé en Afrique subsaharienne. Parmi ses réalisations, on compte la mise à l'échelle de la prévention du paludisme en Tanzanie par la distribution de moustiquaires, l'expansion de l'accès au traitement contre la tuberculose au Kenya et l'amélioration des services de lutte contre le VIH et la sensibilisation au VIH au Nigéria, avec un accent sur l'intégration des ces efforts aux services de soins prénatals et postnatals.

« Depuis plus de 240 ans, Takeda met les patients au premier plan et contribue à la société de manière respectueuse, a déclaré Takako Ohyabu, chargée des affaires commerciales mondiales et directrice de la durabilité à la Takeda Pharmaceutical Company. Notre collaboration de longue date avec le Fonds mondial témoigne de cet engagement profondément enraciné. Avec la Takeda Initiative, nous avons fait progresser des améliorations systémiques dans la prestation de soins de santé pour les mères et leurs enfants en Afrique subsaharienne.

Avec cette nouvelle promesse de don, nous réitérons notre engagement envers la pérennité et la mise à l'échelle de cet impact, en renforçant le leadership local et le personnel de la santé pour des systèmes de santé résilients. Notre contribution souligne le rôle vital que doit jouer le secteur privé pour surmonter les défis de la santé mondiale et porter un changement durable, en étroite collaboration avec les parties prenantes. »

« La Takeda Initiative a prouvé que l'innovation, l'engagement et l'autonomisation des intervenants locaux peuvent transformer les systèmes de santé et améliorer les conditions de vie, et propose un modèle très attrayant pour les autres entreprises donatrices, a commenté Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial.

Nous exprimons notre profonde gratitude à Takeda, et appelons les leaders d'entreprises et les philanthropes à se joindre au mouvement de soutien à la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial. Ensemble, nous pouvons transformer des percées scientifiques en des solutions à grande échelle qui protègent les personnes les plus vulnérables, renforcent les systèmes de santé et bâtissent un monde en meilleure santé pour les prochaines générations. »

S'étant fixé l'objectif ambitieux de recueillir 2 milliards de dollars US auprès des donateurs privés pour sa huitième reconstitution des ressources, le Fonds mondial reconnaît et valorise le rôle du secteur privé en tant que force transformatrice de la santé mondiale. Et les bienfaits sont durables : selon les estimations, chaque dollar investi génère des gains en santé et des rendements économiques de 19 dollars. En tirant parti des capitaux privés et de l'innovation, le Fonds mondial façonne des solutions pérennes et à fort impact qui peuvent transformer la santé publique partout dans le monde.