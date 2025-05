Soudan: Commission d'aide humanitaire - Plus de 1,6 million de personnes ont été déplacées par les récentes violations des milices rebelles

La commissaire à l'aide humanitaire, Mme Salwa Adam Biniya a révélé que le nombre de personnes déplacées en raison des violations des milices rebelles dans les régions d'Al-Jamoya, de l'Ouest et du Sud Kordofan ainsi qu'Al-Fasher a atteint 1.645000.

Elle a expliqué que le nombre de personnes déplacées d'El Fasher à Zamzam lors des récents événements a atteint 515 000 personnes, et d'Abu Shouk à Tawila 48 600, après quoi elles se sont rendues à Tina au Chad, où le nombre total de personnes déplacées de Nihud a atteint 212 145 personnes.

En ce qui concerne le nombre total de personnes déplacées au Nord-Kordofan à 385 000 , tout en indiquant que le nombre de 22 600 est actuellement ouvert et a besoin de services, révélant le déplacement de 110 000 personnes déplacées d'Al-Jamoiya dans l'État de Khartoum, annonçant que le nombre total de personnes déplacées a atteint 1 645 000 personnes déplacées.

Salwa a appelé, lors du 26ème Breifing du ministère de la Culture et de l'Information, organisé par l'Agence de presse soudanaise, qui a accueilli le conseil du Conseil de souveraineté sur les affaires et les organisations humanitaires, à discuter des orientations générales de l'aide humanitaire dans le pays pour atteindre les zones de besoin urgent et fournir aux citoyens leurs besoins réels en eau, traitement, santé et électricité, afin que les citoyens qui sont venus par le biais du retour volontaire après la libération des zones les trouvent et qu'ils ne soient plus déplacés.