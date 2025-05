Soudan: Les forces armées annoncent la libération de l'ensemble de l'État de Khartoum des éléments terroristes de la milice d'Al-Dagalo

Les forces armées ont annoncé mardi dans un communiqué l'achèvement du nettoyage de tout l'État de Khartoum de toute présence d'éléments terroristes de la milice Al-Dagalo et du nettoyage de la capitale nationale de la saleté des rebelles et de leurs partisans, soulignant que (l'État de Khartoum est complètement exempt de rebelles).

Les forces, avec toutes leurs composantes, participant à la Guerre de la Dignité Nationale, ont continué à accomplir leur devoir sacré en combattant les gangs d'oppression et d'agression, les criminels et les voyous de la milice Al-Dagalo, et leurs partisans et soutiens des forces du mal locales, régionales et internationales, et remportent des victoires jour après jour avec détermination et volonté inébranlable, grâce à Dieu et à Sa grâce et au soutien et à la solidarité de notre noble peuple.

Le communiqué publié par le porte parole de SAF souligne également que : « Nous renouvelons également notre engagement envers notre peuple de poursuivre nos efforts jusqu'à ce que chaque centimètre de notre pays soit nettoyé de chaque rebelle, traître et agent ».