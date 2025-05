Soudan: Le pays appelle la communauté internationale à soutenir ses efforts pour récupérer les biens culturels pillés

Le Soudan a appelé la communauté internationale à soutenir ses efforts avec l'UNESCO et l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour récupérer les biens culturels soudanais qui ont été pillés dans les musées, en particulier le Musée national, et sortis clandestinement du pays, dont certains ont été mis en vente sur Internet après que les rebelles des Forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la capitale, Khartoum.

Cela peut être réalisé en renforçant la coopération entre les organismes chargés de l'application de la loi, en suivant les itinéraires de contrebande, en garantissant la récupération des objets volés, en empêchant de nouvelles opérations de contrebande et en tenant les auteurs de ces actes, y compris les rebelles et leurs collaborateurs de l'extérieur des frontières et des réseaux de contrebande, responsables de leurs actes.

C'est ce qui ressort d'une déclaration faite mardi par l'Ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal, Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, avant une réunion de la Commission sur la justice pénale et la prévention du crime consacrée aux crimes liés à la destruction et à la contrebande de biens culturels pillés.

Dans le même contexte, et en réponse à son homologue émirati, l'ambassadeur a examiné un certain nombre de rapports confirmant et documentant le soutien des Émirats arabes unis aux rebelles des Forces de soutien rapide (RSF), notamment le rapport du Groupe d'experts formé en vertu de la résolution 1591 du Conseil de sécurité, le rapport d'Amnesty International et le rapport de France 24.

Il a également évoqué les efforts de certains membres de la Chambre des représentants et du Sénat des États-Unis pour mettre fin aux exportations d'armes de leur pays vers les Émirats arabes unis en raison de leur soutien aux rebelles du RSF.