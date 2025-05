Soudan: Le Conseil Souverain affirme l'engagement du pays à fournir une aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin

Le conseiller du Conseil de souveraineté pour les affaires et l'action humanitaire, le Lit-Gen Al-Sadig Ismail a affirmé l'engagement de l'État à fournir une aide humanitaire à toutes les personnes déplacées et à celles qui en ont besoin sans discrimination ethnique, régionale, religieuse ou politique.

C'était lors de 26e Breifing du ministère de la Culture et de l'Information, organisée par l'Agence de presse soudanaise,(SUNA) qui était consacrée mardi à la discussion des orientations générales de l'aide humanitaire dans le pays, Lit-Gen Al-Sadig a souligné que l'État a ouvert des points de passage et des routes, même ceux hors de son contrôle.

Il a souligné que les travaux au passage d'Adré seront prolongés pour une période de trois mois, de mai à août prochain.

Al-Sadig a appelé les organisations humanitaires à travailler dur pour fournir une aide humanitaire, en particulier dans un certain nombre de zones des États du Darfour du Nord et du Sud-Kordofan, car ces zones sont les plus nécessiteuses et souffrent de pénuries de nourriture, de médicaments et d'abris.

Al-Sadig a déclaré que pour aider la Commission d'aide humanitaire, les dirigeants de l'État ont créé un organe consultatif pour le Conseil de souveraineté et le Comité national d'urgence. Ces organes constituent l'organe exécutif de la Commission et l'aident à s'acquitter de ses fonctions, sachant que le comité comprend des membres d'un certain nombre de ministères et d'entités impliqués dans le travail humanitaire.

Al-Sadig a réitéré l'engagement du Soudan envers le droit international et humanitaire en vertu de son adhésion aux Nations Unies, ainsi qu'à la coordination avec les partenaires internationaux pour fournir une aide à tous ceux qui en ont besoin dans le pays sans objection ni discrimination.

Soulignant l'engagement du gouvernement soudanais à éliminer tous les obstacles auxquels sont confrontées les organisations internationales et à faciliter les procédures liées aux visas, aux permis et aux autorisations de mouvement.