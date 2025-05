La directrice générale de l'Organisation Soudanaise de Normalisation et de Métrologie Mme Rahba Saeed a signé mardi, en présence de l'ambassadeur du Soudan à Moscou, Mohamed El-Ghazali a signé une d'entente avec l'Agence Fédérale de Normalisation, de Métrologie et de Réglementation Technique (AFNMRT).

Le mémorandum vise à développer la coopération technique et scientifique dans les domaines des spécifications et des normes entre les deux pays, à établir un mécanisme de coopération conjointe, à explorer les moyens de coordonner et d'échanger des informations et des expériences, et à offrir des opportunités de formation qui aident à acquérir des compétences dans le domaine de la qualité et des disciplines connexes.

Ce mémorandum est le premier entre le Soudan et la Russie dans le domaine des spécifications et des normes. Les deux parties ont souligné la profondeur des relations entre les deux institutions et l'importance d'activer des programmes et des activités conjoints visant à faire face à l'impact sur les capacités techniques du département des spécifications et des normes résultant de la guerre menée par la milice FSR contre les ressources du pays. Cet objectif est atteint en développant ce secteur important, en échangeant des expériences et en travaillant pour atteindre des intérêts communs entre les deux pays.