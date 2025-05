Soudan: Le Département de la paix et des affaires humanitaires appelle les donateurs à respecter leurs engagements en matière d'aide humanitaire

Le directeur du département de la paix et des affaires humanitaires au ministère des Affaires étrangères l'ambassadeur Kamal Bashir a affirmé l'engagement de l'État à faciliter l'entrée de l'aide humanitaire conformément aux réglementations et lois régissant le travail humanitaire. Il a souligné l'engagement de l'État à prolonger l'ouverture du passage « Adré » de trois mois, une démarche qui reflète la volonté de l'État d'assurer l'acheminement de l'aide à ceux qui en ont besoin.

S'exprimant lors d'un Breifing du ministère de la Culture et de l'Information, organisée par l'Agence de presse soudanaise (SUNA), l'ambassadeur Kamal a appelé les donateurs à respecter leurs engagements en matière de fourniture d'aide humanitaire au pays et à condamner les violations généralisées et horribles commises par la milice FSR au Darfour, dans les camps de déplacés de Zamzam et d'Al-Salha, dans les villages d'Al-Jamoya et dans d'autres régions, expliquant que la milice cible systématiquement les installations de service, notamment les installations d'électricité et d'eau, les hôpitaux et les écoles.

L'ambassadeur a appelé les pays qui soutiennent la milice à cesser les livraisons d'armes, soulignant que l'afflux d'armes a considérablement exacerbé les souffrances des civils et contribué à de nouvelles violations commises par les Forces de soutien rapide.

Soulignant que la situation humanitaire s'améliore sensiblement dans les zones où les forces armées ont repris le contrôle. Il a appelé la communauté internationale et les organisations à faire pression sur la milice pour qu'elle adhère au droit humanitaire.