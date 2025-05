Soudan: La Commission d'aide humanitaire appelle les organisations bénévoles à apporter de la nourriture et des médicaments à El Fasher

La commissaire à l'aide humanitaire Mme Salwa Adam Biniya a exprimé son étonnement face à l'échec des 80 organisations bénévoles internationales opérant dans le pays à apporter de la nourriture ou des fournitures médicales aux citoyens de la ville d'El Fasher pendant toute la période du siège, qui a duré plus de deux ans.

Elle a expliqué que dans le même temps, ces organisations n'ont pas cessé de livrer de la nourriture et des fournitures médicales à la ville d'Al-Fula via le passage d'Adré, à l'extrême ouest du pays.

Lors de 26e Breifing du ministère de la Culture et de l'Information, organisée par l'Agence de presse soudanaise (SUNA), Mme Salwa a déclaré qu'elles avaient acheté de grandes quantités de mil et a appelé les organisations à livrer ces denrées alimentaires aux habitants d'El Fasher, d'autant plus qu'ils en ont cruellement besoin.

La Commissaire à l'aide humanitaire a également souligné la nécessité de ne pas confondre le travail humanitaire et le travail politique, soulignant que leur objectif premier et ultime est de fournir de l'aide à chaque citoyen soudanais dans le besoin, quel que soit son lieu de résidence.

Mme Salwa a également évoqué la structure des lignes directrices générales pour l'aide humanitaire et a indiqué qu'en tant qu'organisme organisateur du travail bénévole et humanitaire, elle est pleinement préparée à surmonter toutes les difficultés qui pourraient entraver le travail de ces organisations.

Elle a demandé les organisations à communiquer avec eux car ils disposent d'informations réelles sur le nombre de personnes déplacées, leur localisation et leurs besoins.

Il convient de noter que la conférence de presse a réuni un grand nombre de représentants d'organisations, d'agences et d'organismes internationaux et régionaux accrédités au Soudan, en plus des médias, qui ont rempli la salle malgré sa grande capacité.