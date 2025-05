TLDR

La startup marocaine Sand to Green, spécialisée dans l'agrotechnologie, a obtenu une subvention de 50 000 dollars lors du DeepTech Summit 2025, ce qui lui permettra d'étendre ses activités de restauration des sols.

Fondée en 2021, Sand to Green convertit des terres arides et dégradées en terres agricoles productives grâce à la cartographie par satellite, au dessalement solaire et à l'agroforesterie régénérative.

L'entreprise a levé 1 million de dollars de fonds d'amorçage auprès de bailleurs de fonds tels que Katapult et Catalyst Fund.

La startup marocaine Sand to Green, spécialisée dans l'agri-technologie, a remporté une subvention de 50 000 dollars lors du DeepTech Summit 2025, obtenant ainsi un financement pour étendre ses opérations de restauration des terres en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe du Sud. L'entreprise a reçu le prix dans la catégorie Économie verte lors de l'événement organisé les 8 et 9 mai par l'Université polytechnique Mohammed VI (UM6P).

Fondée en 2021, Sand to Green convertit les terres arides et dégradées en terres agricoles productives grâce à la cartographie par satellite, au dessalement solaire et à l'agroforesterie régénérative. L'entreprise a levé un million de dollars de fonds d'amorçage auprès de bailleurs de fonds tels que Katapult et Catalyst Fund.

Sand to Green monétise son modèle en gérant des exploitations agricoles résistantes au climat, en vendant des crédits carbone et en proposant des services de conseil. Elle prévoit d'étendre ses activités dans la région de Tan-Tan au Maroc, avec le soutien de NextAfrica, un accélérateur co-géré par l'UM6P et STATION F, basé à Paris.

La subvention reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour l'agrotechnologie et la restauration des terres dans le contexte des pressions climatiques. Le cas sera également suivi de près en tant que modèle potentiel pour l'expansion de l'agriculture régénératrice dans les régions sujettes à la sécheresse.

Key Takeaways

La victoire de Sand to Green souligne l'évolution des investissements dans les technologies climatiques vers des solutions agricoles évolutives. Avec plus de 40 % des terres mondiales déjà dégradées et 3 millions d'hectares de terres productives perdus chaque année en Afrique, le coût économique de l'épuisement des sols et de la déforestation ne cesse d'augmenter.

Selon la FAO, l'Afrique perd chaque année près de 3 % de son PIB en raison de la dégradation des sols, tout en dépensant plus de 35 milliards de dollars en importations alimentaires. L'approche de Sand to Green, qui associe les connaissances agricoles traditionnelles aux données environnementales et aux énergies renouvelables, lui permet de relever deux défis majeurs : restaurer les écosystèmes et réduire l'insécurité alimentaire.

L'accent mis sur le co-développement de projets avec les communautés locales s'aligne également sur les tendances des donateurs et des politiques qui favorisent des modèles de développement inclusifs et fondés sur la technologie. Alors que les institutions publiques et privées comme la Banque mondiale et le gouvernement marocain augmentent le financement de l'agriculture intelligente face au climat, des startups comme Sand to Green pourraient devenir des acteurs centraux de la régénération des terres et des systèmes alimentaires durables dans les régions arides et semi-arides.