Togo: Le pays participera au Forum mondial de l'économie solidaire en France

France Volontaires Togo a annoncé mercredi à Lomé la participation du Togo à la 9e édition du Forum mondial de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), qui se tiendra du 29 au 31 octobre à Bordeaux.

France Volontaires Togo a annoncé mercredi la participation du Togo à la 9e édition du Forum mondial de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), qui se tiendra du 29 au 31 octobre à Bordeaux.

Ce grand rendez-vous international rassemblera les acteurs du volontariat et de l'ESS venus des quatre coins du monde, pour penser ensemble une économie plus humaine et durable.

Cette participation est une opportunité stratégique pour les jeunes porteurs de projets togolais, les incubateurs, les coopératives, les ONG et les structures engagées dans l'économie sociale et solidaire de présenter leurs initiatives, partager leurs réussites et construire des partenariats. Le Forum leur offrira une scène mondiale pour valoriser leurs actions au service d'un développement équitable.

Le Forum de Bordeaux entend renforcer la coopération internationale autour de modèles économiques alternatifs, basés sur les valeurs de solidarité, de responsabilité sociale, de respect de l'environnement et d'inclusion. Les participants auront l'occasion d'échanger sur les défis communs et d'explorer des solutions concrètes pour renforcer l'impact global de l'ESS.

L'organisation de ce forum est le fruit d'un partenariat entre France Volontaires, l'Organisation pour le Développement Économique et Social en Afrique (ODESA) et le Pôle Jeun'ESS Afrique du GSEF (Global Social Economy Forum). Ensemble, ils entendent donner une voix forte aux initiatives africaines dans ce mouvement mondial.

La participation du Togo à cette rencontre traduit une volonté croissante de promouvoir l'économie sociale et solidaire comme levier de transformation locale. Dans un contexte de défis sociaux et environnementaux pressants, l'ESS apparaît comme une voie d'avenir, en particulier pour la jeunesse et les territoires en quête de modèles économiques plus justes.

Avec Bordeaux 2025, le Togo confirme son engagement sur la scène internationale en faveur d'une économie centrée sur l'humain, la coopération et la durabilité.