Togo: Le FACT est un levier financier du développement local

Le gouvernement a renouvelé mercredi son engagement à soutenir les collectivités territoriales à travers le Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), principal levier financier de l'action publique locale.

Ce soutien s'est matérialisé par une hausse continue et significative du budget alloué à ce fonds depuis sa création en 2020, avec un montant record prévu de 9,5 milliards F.CFA en 2025.

Instauré en 2020 avec une enveloppe initiale de 2,634 milliards F.CFA, le FACT n'a cessé de croître au fil des années :

2021 : 6,250 milliards F.CFA (+137,23 %)

2022 : 7 milliards F.CFA (+12 %)

2023 : 8 milliards F.CFA (+14,98 %)

2024 : 8,5 milliards F.CFA (+6,25 %)

2025 : 9,5 milliards F.CFA (+11,76 %)

Au total, le fonds a connu une augmentation de plus de 260 % en cinq ans, preuve d'une volonté politique forte d'accélérer la décentralisation et le développement local.

« Cette augmentation témoigne de l'engagement du gouvernement à oeuvrer pour le bien-être de la population togolaise », a déclaré Koudjoou Esso, secrétaire général du ministère en charge de l'Administration territoriale. Il a souligné que cette dynamique reflète la vision des plus hautes autorités du pays : un développement équilibré et harmonieux de toutes les communes, adossé à la solidarité nationale.

Le FACT est conçu comme un instrument de justice territoriale, en dotant chaque collectivité de ressources pour financer des projets d'infrastructure, de services sociaux de base, et d'amélioration du cadre de vie des populations à la base. Son fonctionnement repose sur des principes de transparence, d'équité et de performance, renforçant ainsi la gouvernance locale et la démocratie participative.

Ce fonds s'inscrit dans le processus de décentralisation en cours au Togo, en soutenant la montée en compétences des collectivités, leur autonomie financière et leur capacité à répondre efficacement aux besoins des citoyens. Il vise aussi à réduire les inégalités entre territoires, en accordant une attention particulière aux zones les plus défavorisées.

L'État, à travers le ministère chargé de l'Administration territoriale, assure le suivi, l'évaluation et l'encadrement de l'utilisation de ces ressources, avec des mécanismes de contrôle et de redevabilité mis en place pour garantir leur bonne gestion.

Une dynamique appelée à se renforcer

À travers cette trajectoire budgétaire ascendante, le FACT s'impose aujourd'hui comme un pilier incontournable de la politique de développement local du Togo. Sa consolidation s'annonce essentielle pour faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux des territoires, tout en renforçant la confiance entre l'État, les collectivités et les citoyens.

Le gouvernement entend poursuivre sur cette lancée, avec pour ambition de bâtir un Togo plus équilibré, plus solidaire et plus résilient, en faisant des collectivités territoriales de véritables moteurs du progrès partagé.