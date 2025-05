Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 mai 2025

revue de presse

BCEAO - Le système bancaire et financier face aux défis de l'Intelligence Artificielle

« Intelligence Artificielle : Opportunités et défis pour les banques centrales », c’est le thème de la conférence internationale de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui se tient ce mercredi 21 mai 2025 à Dakar, au Sénégal.

Cette conférence internationale de haut niveau a réuni une centaine de participants dont des représentants des banques centrales, des autorités publiques, des institutions régionales et internationales, des autorités de régulation et de supervision et des établissements du secteur financier ainsi que des chercheurs d‘Universités et Centres de recherche sur l'Intelligence Artificielle (IA).

Il est crucial de noter que cette conférence de haut niveau se tient dans un contexte mondial marqué par l’avènement du numérique et l’accélération du processus de digitalisation des économies, qui a fluidifié les interactions économiques, monétaires et financières obligeant, les banques centrales à s’adapter dans le but de mieux relever les défis. (Source AllAfrica)

OCP projette une production de trois millions de tonnes d’engrais d’ici 2027

L’Office chérifien des phosphates prévoit de recourir aux énergies renouvelables pour produire trois millions de tonnes d’engrais à l’horizon 2027, en vue de réduire l’empreinte carbone associée à ses procédés industriels.

L’annonce a été formulée mercredi 21 mai à Rabat par Ahmed Mahrou, directeur général au sein de l’entreprise. Ce projet s’insère dans une démarche de réorientation énergétique progressive, fondée sur l’exploitation des ressources solaires et éoliennes du territoire marocain. OCP entend ainsi substituer les sources conventionnelles d’énergie par des solutions durables au sein de ses complexes de transformation situés à Jorf Lasfar et Safi.

Le groupe, qui contrôle plus de 70 % des réserves mondiales connues de phosphate naturel, poursuit une stratégie d’intégration verticale et de décarbonation de ses chaînes de production. (Source apanews)

À Bruxelles, ministres africains et européens préparent un sommet UE-UA sans les États du Sahel

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine et de l’Union européenne se sont réunis ce mercredi 21 mai à Bruxelles pour préparer le prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement des deux blocs. Une rencontre diplomatique rare – la troisième du genre seulement – à laquelle de nombreux ministres africains ont pris part, alors que les défis partagés entre l’Afrique et l’Europe ne cessent de se multiplier.

Au moins 35 chefs de diplomatie africains ont fait le déplacement dans la capitale belge. Une participation importante, mais marquée par l’absence des représentants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les trois membres de l’Alliance des États du Sahel n'ont pas été invités par l’Union africaine, qui était chargée de l'organisation côté africain. (Source RFI)

Nairobi admet avoir « coopéré » dans l’enlèvement de l’opposant ougandais Kizza Besigye

Capturé au Kenya par des agents des deux pays, l’ancien médecin était réapparu en Ouganda, où il risque la peine capitale pour complot « par la force des armes pour renverser le gouvernement ».

Le Kenya a officiellement reconnu avoir « coopéré » avec l’Ouganda dans l’enlèvement, sur son territoire, de l’un des principaux opposants ougandais, Kizza Besigye. Agé de 68 ans, l’ancien médecin personnel du président ougandais Yoweri Museveni – au pouvoir depuis 1986 –, est dans le collimateur du gouvernement de Kampala depuis son ralliement à l’opposition il y a vingt-cinq ans.

Interrogé sur le sujet mardi 20 mai sur la chaîne télévisée Citizen TV, le ministre des affaires étrangères kényan Musalia Mudavadi a admis que Nairobi avait « coopéré avec les autorités ougandaises » au nom de « l’intérêt national ». (Source Lemonde Afrique)

La Chine s'engage à accroître ses investissements en Afrique

La Chine va accroître ses investissements en Afrique en promouvant la coopération entre les petites et moyennes entreprises (PME) dans divers domaines.

Shen Xiang, le directeur du département de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du ministère du Commerce, a présenté à la presse le paysage actuel des investissements chinois en Afrique.

Les pays africains ont connu un développement économique régulier ces dernières années, l'environnement commercial global continuant de s'améliorer et la volonté des entreprises chinoises d'investir sur le continent s'étant considérablement renforcée. Nos données révèlent qu'au cours des cinq dernières années, les investissements directs annuels des entreprises chinoises en Afrique ont régulièrement dépassé les 3 milliards de dollars américains, les projets d'investissement couvrant un large éventail de secteurs. En outre, les entités impliquées dans les investissements chinois en Afrique sont de plus en plus variées », a déclaré Shen Xiang. (Source Africanews)

Le Togo participera au Forum mondial de l’économie solidaire en France

France Volontaires Togo a annoncé mercredi la participation du Togo à la 9e édition du Forum mondial de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), qui se tiendra du 29 au 31 octobre à Bordeaux.

Ce grand rendez-vous international rassemblera les acteurs du volontariat et de l’ESS venus des quatre coins du monde, pour penser ensemble une économie plus humaine et durable.

Cette participation est une opportunité stratégique pour les jeunes porteurs de projets togolais, les incubateurs, les coopératives, les ONG et les structures engagées dans l’économie sociale et solidaire de présenter leurs initiatives, partager leurs réussites et construire des partenariats. Le Forum leur offrira une scène mondiale pour valoriser leurs actions au service d’un développement équitable. (Source togonews)

Gabon : L’ANAC initie la psychiatrie aéronautique pour renforcer la sécurité des vols

Le 20 mai 2025, l’École d’Application du Service de Santé Militaire de Libreville a accueilli un première, historique pour l’aviation gabonaise : une journée entièrement consacrée à la psychiatrie aéronautique, à l’initiative de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), avec le concours du Centre Principal d’Expertise Médicale du Personnel Navigant de Percy (France).

Cette démarche, portée par le Directeur général de l’ANAC, le Général de Division Éric Tristan Moussavou, vise à combler un vide structurel majeur dans le système de médecine aéronautique gabonais.

Une réponse à un besoin stratégique pour la sécurité aérienne. Issue des recommandations de la Journée de la Médecine Aéronautique de Libreville (JMAL) en 2024, cette formation pionnière entend doter le Gabon d’un véritable corps d’experts en psychiatrie appliquée à l’aéronautique. (Source GabonMediaTime)

RDC : La Cour de cassation saisit l'Assemblée nationale pour la levée des immunités de Constant Mutamba, ministre de la Justice

Le procureur près la Cour de cassation a saisi, ce mercredi 21 mai 2025, le bureau de l'Assemblée nationale en vue de la levée des immunités parlementaires du ministre d'État en charge de la Justice, Constant Mutamba.

L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, au cours de la séance plénière de ce jour.

La raison officielle de cette démarche n’a pas été communiquée. Toutefois, il convient de rappeler que Constant Mutamba est accusé de détournement de plus de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani. (Source MCP)

Le Bénin franchit un cap décisif dans la protection des droits d’auteur

La Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques est installée ce mardi 20 mai 2025 par Jean-Michel ABIMBOLA, ministre du tourisme, de la culture et des arts.

Un nouveau départ dans la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques au Bénin. La Commission en charge de traquer les auteurs de cette infraction qui empêche l’artiste de vivre de son art a été installée ce mardi 20 mai 2025.

Selon le ministre du tourisme, de la culture et des arts, l’installation officielle des membres de cette commission marque une étape décisive dans le « combat collectif pour la justice, l’équité, la dignité du travail créatif comme socle de l’essor d’une économie créative dynamique ». (Source 24haubenin)

Afrique du Sud : Le gouvernement prêt à offrir un passe-droit à Starlink d'Elon Musk pour apaiser les tensions avec les USA

Le président Ramaphosa s'apprêterait à accorder une autorisation spéciale à SpaceX pour l'exploitation de Starlink, contournant les règles locales sur l'équité raciale. Une manœuvre politique pour réchauffer les relations avec Washington, alors que les USA boycottent le G20 sud-africain.

Selon News24, le gouvernement sud-africain envisage d'octroyer une licence exceptionnelle à Starlink, sans exiger les 30% de parts habituellement réservées aux investisseurs noirs. Une décision qui ferait sauter le verrou réglementaire bloquant depuis un an le milliardaire, pourtant natif de Pretoria.

"C'est du racisme inversé !", avait tonné Musk sur X en mars, après le refus des autorités. Aujourd'hui, ce revirement stratégique interroge : simple pragmatisme économique ou capitulation face aux pressions américaines ? (Source Cameroun 24)