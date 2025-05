Le classement Shanghai 2024 qui répertorie les meilleures universités du monde connaît une avancée significative en Afrique. Pour la première fois, vingt établissements d'enseignement supérieur africain ont intégré le top des 1000 meilleurs au monde contre seulement cinq en 2014.

L'Afrique du Sud et l'Egypte dominent largement le palmarès, avec chacune d'elles huit universités dans la liste, illustrant leur position de leaders en matière d'enseignement supérieur sur le continent. Des établissements comme l'université du Cap (Afrique du Sud) classée 201e mondiale et l'université du Caire (Egypte) s'illustrent par leur production scientifique, leur coopération internationale et l'impact de leurs recherches.

D'autres pays font une percée notable à l'instar du Maroc, de la Tunisie, du Ghana et de l'Ethiopie, qui intègrent chacun un établissement dans ce classement, renforçant la diversité géographique de l'excellence africaine. "Ce bond en avant" s'explique aussi par la volonté de plusieurs pays africains d'aligner les standards de formations aux critères internationaux, notamment à travers la publication d'articles dans des revues de haut niveau, la mobilité des chercheurs et le développement des pôles d'innovation. Toutefois, des défis subsistent pour permettre à d'autres universités africaines de rivaliser avec les autres : infrastructures insuffisantes, financement limité de la recherche et la fuite des cerveaux freinent encore le développement de nombreuses académies.

Le classement des vingt universités africaines parmi les mille meilleures au monde, selon Shanghai 2024, est établi en fonction de six indicateurs, notamment le nombre de prix Nobel obtenus, le nombre de chercheurs les plus cités, le nombre d'articles publiés et cités ainsi que les performances académiques des étudiants.

Université de Cap Town (Afrique du Sud)

Université de Witwatersrand (Afrique du Sud)

Université du Caire (Egypte)

Université de Stellenbosch (Afrique du Sud)

Université de Johannesburg (Afrique du Sud)

Université de Kwazulu-Natal (Afrique du Sud)

Université de Pretoria (Afrique du Sud)

Université Nord-Ouest (Afrique du Sud)

Université d'Ain Shams (Egypte)

Université d'Alexandrie (Egypte)

Université de Mansoura (Egypte)

Université Al-Azhar (Egypte)

Université de Zagazig (Egypte)

Université du Canal de Suez (Egypte)

Université de Tanta (Egypte)

Université d'Afrique du Sud (Afrique du Sud)

Université d'Addis Abeba (Ethiopie)

Université du Ghana (Ghana)

Université Hassan II de Casablanca (Maroc)

Université de Tunis El Manar (Tunisie)