Ethiopie: Le pays accélère la décarbonisation avec une transition ambitieuse vers les véhicules électriques

Addis Ababa — Le ministère des Transports et de la Logistique a souligné que l'Éthiopie fait des progrès significatifs vers la décarbonisation de son secteur des transports, le gouvernement encourageant activement l'adoption généralisée des véhicules électriques (VE).

Le ministre des transports et de la logistique, Bareo Hassen, a déclaré à l'ENA qu'une approche à multiples facettes était mise en oeuvre pour rendre les VE plus accessibles à l'ensemble de la population, accélérant ainsi fondamentalement le passage du pays à la mobilité verte.

Selon le ministre d'État, de nombreux programmes sont en cours pour s'assurer que des alternatives de transport durable sont disponibles dans toute l'Éthiopie, favorisant ainsi la protection de l'environnement et la réduction de la pollution.

La mise en oeuvre de différents niveaux d'exonération fiscale pour l'importation et la fabrication nationale de tous les véhicules électriques devrait stimuler de manière significative la croissance du secteur des véhicules électriques, réduisant ainsi la dépendance du pays à l'égard des produits pétroliers importés pour le transport, a-t-il souligné.

"Nous encourageons les entreprises qui assemblent actuellement des véhicules diesel et à essence à passer à la fabrication de véhicules électriques", a noté le ministre d'État, soulignant que la transition s'aligne sur les efforts mondiaux de durabilité et ouvre de nouvelles voies pour la croissance et l'innovation dans l'industrie automobile.

Il a également souligné que l'accent était mis sur l'exploitation des abondantes ressources énergétiques renouvelables et propres du pays. "L'Éthiopie regorge de ressources énergétiques renouvelables et a fait des progrès considérables pour réduire sa dépendance au pétrole en exploitant son potentiel", a-t-il fait remarquer.

Selon lui, le gouvernement attire activement les principaux fabricants de VE sur le marché éthiopien et cette initiative a permis de faire comprendre que les VE sont plus économiques en termes de coûts opérationnels, de résistance aux fluctuations des prix du carburant et de dépenses fixes globales.

Des transformations importantes sont également prévues pour les services de transport public à Addis-Abeba et dans les régions environnantes, a-t-il souligné, ajoutant que les grands camions de construction utilisés pour le fret et les véhicules de transport public urbain seront progressivement remplacés par des modèles électriques.

"Nous travaillons activement à la mise en oeuvre de stratégies de traction dans le secteur afin d'établir un environnement attrayant pour les acteurs de l'industrie, en veillant à ce que le pouvoir d'achat devienne plus abordable", a expliqué le ministre d'État. "Plus précisément, nos efforts se concentrent sur la réduction des coûts associés aux véhicules électriques. Nous y parviendrons en attirant des fabricants, en promouvant des marques réputées et en proposant une gamme diversifiée de produits afin d'améliorer l'accessibilité du marché."

"Nous encourageons les entreprises qui ont interdit les moteurs à combustion interne (ICE) au niveau automobile à s'engager dans cette transition", a-t-il déclaré. "Cette année, une orientation claire a été établie pour que les fabricants de véhicules pétroliers s'orientent vers les véhicules électriques.

Selon M. Bareo, deux ans se sont écoulés depuis la mise en oeuvre de l'interdiction des véhicules à moteur. Alors que les camions et les bus transfrontaliers disponibles dans le monde entier sont remplacés par des véhicules électriques, l'Éthiopie progresse également dans cette direction.

L'engagement de l'Éthiopie en faveur de la décarbonisation est inscrit dans sa stratégie de développement à long terme à faibles émissions et résiliente au changement climatique (2020-2050), qui souligne la nécessité de passer à des transports de masse électriques, à des carburants propres et à une infrastructure élargie pour parvenir à la décarbonisation.