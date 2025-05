Congo-Kinshasa: Une commission de l'Assemblée nationale française examine une résolution condamnant le «soutien du Rwanda au M23»

Porté par le député Carlos Martens Bilongo, le texte appelle à soutenir la souveraineté de la République démocratique du Congo (RDC) et à condamner l'implication rwandaise.

La commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale française a examiné une proposition de résolution européenne visant à « soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo (RDC) et à condamner le soutien du Rwanda au Mouvement du 23 mars (M23) ». Déposée le 28 mars par le député de la France insoumise Carlos Martens Bilongo, cette proposition de résolution dénonce ce qui est décrit comme l'implication directe de l'armée rwandaise dans les combats en RDC, qualifiant cette action de violation manifeste des accords internationaux garantissant l'intégrité des frontières et visant à pacifier l'Est du pays.

Le texte souligne également les exécutions sommaires d'enfants âgés de 11 à 15 ans par le M23 après son entrée dans la ville de Bukavu, confirmées par un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme en février dernier. La proposition de résolution appelle à une pression accrue sur le régime de Kigali, notamment par des initiatives diplomatiques et des sanctions ciblées, ainsi qu'à un soutien renforcé aux mécanismes régionaux de stabilisation.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de conflits persistants entre la RDC et le Rwanda, exacerbés par les avancées du M23 dans l'Est congolais, notamment la prise de la ville de Goma en janvier, qui a entraîné des milliers de morts et de déplacés. Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté en février une résolution condamnant explicitement le soutien du Rwanda au M23 et exigeant le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais.