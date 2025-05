Afrique: OMS - Les Etats approuvent l'accord pour prévenir les futures pandémies

A Genève, les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont adopté l'accord pour prévenir de futures pandémies.

Après trois années de négociations déclenchées par la crise de la covid-19, les Etats membres de l'OMS ont adopté sans vote le tout premier accord international visant à mieux prévenir, se préparer et réagir aux futures pandémies. Ce nouvel accord marque une étape majeure vers une coopération mondiale renforcée pour protéger des vies et éviter les conséquences dévastatrices de futures épidémies.

Le texte historique prévoit diverses mesures afin d'améliorer la gestion des pandémies mondiales futures. Les prochaines étapes comprennent des négociations sur le système d'accès aux agents pathogènes et de partage des avantages. En attendant, la communauté internationale dispose d'un accord, qui « stimule la collaboration mondiale afin de garantir une réponse plus forte et plus équitable aux futures pandémies ». Son objectif est « de prévenir les pandémies, de s'y préparer et d'y riposter », dans le respect du « droit souverain » des États.

« Cet accord est une victoire pour la santé publique, la science et l'action multilatérale. Il nous permettra, collectivement, de mieux protéger le monde contre les futures menaces de pandémie », a déclaré, le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afin de renforcer « l'architecture sanitaire mondiale », les pays s'engagent notamment à renforcer leurs capacités de prévention, de surveillance des pandémies et « d'assurer un accès équitable et rapide aux vaccins, aux produits thérapeutiques et aux diagnostics », a-t-il ajouté.

Le texte prévoit aussi d'établir un « réseau mondial de chaînes d'approvisionnement et de logistique [(réseau GSCL) pour faciliter] l'accès équitable et en temps opportun aux produits de santé liés aux pandémies pendant les urgences de santé publique de portée internationale ».

Des derniers détails à régler d'ici à mai 2026

« Maintenant que l'accord a vu le jour, nous devons tous agir avec la même urgence pour mettre en oeuvre ses éléments essentiels, notamment les systèmes visant à garantir un accès équitable aux produits de santé vitaux en cas de pandémie », a fait valoir le président de l'Assemblée mondiale de la santé, le Dr Teodoro Herbosa. Les détails du mécanisme doivent encore être négociés, d'ici à mai 2026, afin que l'accord puisse être ratifié.

En effet, la résolution sur l'accord de l'OMS sur les pandémies prévoit notamment le lancement d'un processus de rédaction et de négociation d'un système d'accès aux agents pathogènes et de partage des avantages (PABS) par l'intermédiaire d'un groupe de travail intergouvernemental. Une fois que l'Assemblée aura adopté l'annexe PABS, l'Accord de l'OMS sur les pandémies sera ouvert à la signature et à la ratification, notamment par les organes législatifs nationaux. Après soixante ratifications, l'accord entrera en vigueur.