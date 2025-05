Congo-Brazzaville: Agnès Pannier-Runacher s'entretient avec son homologue Arlette Soudan-Nonault

En prélude à la mission officielle du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, en France les 22 et 23 mai, Arlette Soudan-Nonault, ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat du Bassin du Congo, s'est entretenue avec Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.

L'entretien entre les deux personnalités s'est tenu le 21 mai avec, en ligne de mire, la COP 30 de Belém, et en ayant en mémoire le dixième anniversaire de l'adoption de l'Accord de Paris. À l'ordre du jour, deux points essentiels, à savoir la poursuite du partenariat avec la Direction générale de la prévention des risques et l'appui à l'élaboration d'un plan national de gestion des déchets et son opérationnalisation. La structure française partenaire ciblée est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Ont été également abordés les points faisant l'objet de la mission présidentielle. Ce qui a permis à la ministre française de rappeler tout d'abord que la COP30 à Belém coïncide cette année avec le dixième anniversaire de l'Accord de Paris. De ce fait, il est important de s'assurer de sa bonne mise en oeuvre. Il est question, par rapport à cette assurance, de veiller à l'augmentation des financements affectés au climat afin qu'ils aillent effectivement vers les pays qui en ont le plus besoin, en particulier les pays vulnérables, notamment ceux de l'Union africaine.

Autre rappel, l'organisation de la Conférence des Nations unies sur les océans qui se déroulera à Nice sous l'égide de la France et du Costa Rica.

La République du Congo répondra "présente" aux différents points retenus à l'agenda français. En ce qui concerne la biodiversité marine, Arlette Soudan-Nonault a souligné l'importance du Congo dans ce domaine car abritant deux grandes aires marines protégées.

« Nous avons également évoqué l'un des aspects de la venue du président de la République à Paris, à savoir la création à Brazzaville de la future école sur la criminalité environnementale », a-t-elle confié.

Cet échange a été qualifié d'amical et de productif par la ministre française à l'approche de l'Unoc et de la COP30. Coopération bilatérale, océan, forêts, climat, traité plastique : « La République du Congo est un acteur-clé pour faire avancer l'agenda climatique et environnemental », a-t-elle écrit sur son réseau social.