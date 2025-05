Guinée: Les jeunes guinéens misent sur l'entrepreneuriat face au manque d'emplois

Comme leurs aînés, la majorité des jeunes affirment que le pays se dirige dans la mauvaise direction.

Key findings

Les jeunes guinéens (18-35 ans) sont plus nombreux à avoir profité d'éducation, y compris des niveaux secondaire et post-secondaire, que leurs aînés. o Cependant, ils sont plus confrontés au chômage : 45% des jeunes guinéens affirment être sans emploi et à la recherche d'un travail, contre 12%-29% des cohortes plus âgées.

En dehors des difficultés économiques et la pénurie d'emplois, le manque de formation ou de préparation adéquate, le manque d'expérience, l'inadéquation entre les qualifications scolaires et les exigences de l'emploi et la réticence des jeunes à occuper certains emplois sont les principaux obstacles à l'accès des jeunes à l'emploi en Guinée, aux yeux des jeunes.

La majorité (57%) des jeunes guinéens manifestent un intérêt plutôt pour l'entrepreneuriat, 19% sont attirés par la fonction publique, 12% par le secteur privé et 6% par les organisations non gouvernementales.

La création d'emplois est le domaine qui devrait faire l'objet d'investissements supplémentaires en priorité pour aider les jeunes, selon les Guinéens.

Pour les jeunes guinéens, l'eau, les infrastructures/routes et l'électricité sont les trois plus importants problèmes que le gouvernement devrait résoudre. Le chômage n'arrive qu'à la sixième position avec 26% des jeunes qui le citent. o Seulement une minorité de jeunes approuvent les performances de leur gouvernement dans l'entretien des ponts et routes (37%), l'amélioration des services de santé de base (32%), la fourniture des services d'eau et d'assainissement (22%), la fourniture fiable d'électricité (17%) et la création d'emplois (11%).

Six jeunes sur 10 (60%) estiment que les conditions économiques du pays ont empiré comparées à il y a 12 mois. Pres de la moitié (46%) sont optimistes pour une amélioration dans les 12 mois à venir.

Les jeunes citoyens sont moins susceptibles que leurs aînés de voter aux élections et d'avoir la proximité avec un parti politique, mais ils sont davantage enclins à participer à des manifestations ainsi qu'à publier des contenus politiques sur les réseaux sociaux.

La Guinée est un pays majoritairement jeune, avec plus de six citoyens sur 10 qui sont âgés de moins de 25 ans. Cette dynamique démographique représente à la fois une opportunité et un défi majeur pour le développement du pays (Direction Nationale Population et Développement, 2020). Parmi les principaux défis liés à cette jeunesse figurent la rareté des opportunités d'emploi, les inégalités d'accès à l'éducation, l'émigration irrégulière, ainsi que les enjeux environnementaux et climatiques (Banque Mondiale, 2019 ; Action Education, 2023 ; UNICEF, 2024).

Les gouvernements successifs en Guinée ont, chacun à leur manière, tenté de répondre aux défis auxquels fait face la jeunesse. Plusieurs initiatives ont ainsi été mises en oeuvre pour favoriser leur épanouissement et renforcer leur contribution à la société. Parmi celles-ci, la création de l'Annuaire de la Jeunesse, un outil statistique recensant pour la période de 2014 à 2019 les difficultés éprouvées par les jeunes, constitue une étape importante pour une meilleure compréhension de leurs besoins (Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, 2020). Des plateformes de participation ont été établies pour leur donner la parole, et en plus des investissements dans leur éducation et leur formation, l'entrepreneuriat et l'innovation sont encouragés à travers divers programmes (Nations Unies, 2023).

La récente enquête d'Afrobarometer en Guinée donne un aperçu sur la situation et les perceptions des jeunes sur leurs conditions de vie ainsi que la situation économique du pays.

