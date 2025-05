Afrique du Nord: Critics Awards for Arab Films 2025 - Deux talents, une fierté

Amine Bouhafa et Adam Bessa sont parmi les neuf lauréats distingués à Cannes. Entre virtuosité musicale et performance poignante, ces deux artistes franco-tunisiens figurent au palmarès 2025 des Critics Awards for Arab Films. Un hommage vibrant à une nouvelle génération de créateurs qui redéfinissent le paysage cinématographique arabe.

Deux figures franco-tunisiennes du cinéma, le compositeur Amine Bouhafa et l'acteur Adam Bessa, sont parmi les neuf lauréats de la 9e édition des Critics Awards for Arab Films, dévoilés le samedi 17 mai en marge du 78e Festival de Cannes. Organisés chaque année par le Arab Cinema Center (ACC), ces prix célèbrent les voix émergentes et confirmées du cinéma arabe. La cérémonie s'est tenue sur la Croisette et a rassemblé critiques et professionnels venus saluer l'excellence d'oeuvres issues du monde arabe. Le palmarès, issu des délibérations d'un jury international composé de critiques arabes et étrangers, couvre plusieurs catégories : long métrage de fiction, documentaire, réalisation, scénario, interprétation, photographie, montage, musique et court-métrage -- cette dernière ayant été introduite en 2024.

Un compositeur incontournable : Amine Bouhafa

Lauréat du prix de la Meilleure musique, Amine Bouhafa a été récompensé pour sa composition dans « Aïcha », un drame poignant réalisé par Mehdi Barsaoui. Cette coproduction internationale (Tunisie, France, Italie, Arabie saoudite, Qatar) a été projetée en avant-première mondiale dans la section Orizzonti de la Mostra de Venise 2024.

Ce n'est pas la première distinction du musicien aux Critics Awards. Bouhafa avait déjà été salué pour « Hajjan », film saoudien réalisé par Bakr Shawky, ainsi que pour « Sous les figues » d'Erige Sehiri, lauréat en 2023. Considéré comme l'un des compositeurs les plus talentueux de sa génération, il signe également les bandes originales de nombreuses oeuvres télévisées et cinématographiques internationales, dont les séries françaises Le Monde de demain (2022), Tapie (2023) ou encore le documentaire Histoires d'une Nation (2018).

Adam Bessa, meilleur acteur pour Ghost Trail

L'acteur Adam Bessa a, quant à lui, été distingué dans la catégorie Meilleur acteur pour son interprétation dans « Ghost Trail » du réalisateur français Jonathan Millet, présenté en ouverture de la Semaine de la critique à Cannes en 2024. Inspiré de faits réels, ce thriller raconte l'histoire de Hamid, membre d'une organisation secrète traquant les criminels de guerre syriens en Europe. Une performance intense qui confirme le talent de l'acteur dans un rôle à la fois engagé et sensible.

Une plateforme pour les talents arabes

Créés en 2015 par l'Arab Cinema Center en partenariat avec le distributeur indépendant MAD Solutions (basé au Caire), les Critics Awards for Arab Films s'imposent aujourd'hui comme une référence pour mettre en lumière les créations arabes dans les festivals internationaux. La première édition s'était tenue en marge du 70e Festival de Cannes. Les films en lice doivent avoir été projetés en avant-première dans des festivals internationaux hors du monde arabe, l'année précédant la remise des prix, et être coproduits par au moins une société issue du monde arabe.

Avec cette neuvième édition, les Critics Awards continuent de mettre en avant des voix singulières et puissantes, contribuant à la reconnaissance internationale du cinéma arabe.