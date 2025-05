Mali: Des intellectuels signent une tribune «pour la préservation de la République»

Au Mali, seize intellectuels - écrivains, juristes, économistes - signent une tribune pour la « préservation de la République » et « la sauvegarde des libertés et droits fondamentaux ». Daté du 19 mai, le texte a été diffusé ce mercredi, une semaine après la dissolution de toutes les organisations politiques du pays et en pleine répression du mouvement pro-démocratie qui avait éclos au début du mois.

Parmi les signataires, un ancien ministre et plusieurs membres de partis désormais dissous. Des appartenances qui ne sont pas mentionnées pour éviter tout risque de sanction. Mais la plupart n'ont jamais mené d'activité politique, beaucoup travaillent ou ont travaillé pour de prestigieuses institutions maliennes et internationales. Et tous sont mus par le même impératif : ne pas se rendre coupable d'une « indifférence » qui serait « assimilable à de la complicité ».

« Loi du plus fort »

« Sous la Transition, le principe de l'État de droit résiduel est régulièrement violé [...], la loi du plus fort prévaut de plus en plus, avec des arrestations ciblées et la disparition des voix les plus critiques à l'égard de la gouvernance militaire », constatent les juristes, sociologues, économistes, médecins, banquiers ou ingénieurs signataires.

Ils dénoncent « l'absence de volonté manifeste des autorités de sortir de ce régime d'exception de gouvernance militaire qui dure depuis cinq ans, par l'organisation d'élections libres et crédibles », privant les citoyens de « leur droit élémentaire de participer à la gestion des affaires publiques ».

Cette tribune prône le dialogue avec les acteurs politiques, la libération de tous les prisonniers d'opinion, la définition d'un nouveau calendrier électoral et l'instauration d'une justice « indépendante [...] crédible et équitable ».

Parmi les signataires, des contestataires de la première heure, mais aussi des personnalités ayant activement pris part aux activités de la Transition, comme les Assises nationales de la refondation ou la rédaction de la nouvelle constitution. Un texte fondamental qui garantit toutes les libertés individuelles et civiques, auquel « le président de la Transition a juré fidélité et qu'il s'est engagé par serment à protéger ».

Lire la tribune «Des intellectuels, écrivains, constitutionalistes, chercheurs, économistes et sociologues, pour la préservation de la république, la sauvegarde des libertés et droits fondamentaux»