Rwanda: Génocide des Tutsis - Pas d'enquêtes sur de nouvelles charges contre Agathe Habyarimana

Il n'y aura pas d'enquête sur de nouvelles charges contre Agathe Habyarimana qui était visée depuis 2008 par une enquête en France pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. La cour d'appel de Paris a rendu sa décision après quelques minutes d'audience seulement et a rejeté la demande du parquet qui peut encore faire appel.

Placée depuis 2016 sous le statut intermédiaire de témoin assisté, Agathe Habyarimana, 82 ans, échappe à ce stade à un procès. Les investigations avaient déjà été clôturées en 2022, mais le Pnat avait demandé en août de la même année de nouvelles investigations, puis il avait pris un nouveau réquisitoire supplétif en vue de sa mise en examen pour entente début septembre 2024. Faute de réponse de la juge sous une dizaine de jours, il avait saisi la chambre de l'instruction de ce recours soumis mercredi à huis clos à la chambre de l'instruction.

Dans une ordonnance datée de vendredi répondant au réquisitoire supplétif de septembre et rejetant des demandes du Pnat, deux juges d'instruction concluent qu'il « n'existe pas à ce stade d'indices graves et concordants contre Agathe Kanziga [Habyarimana] qu'elle ait pu être complice d'acte de génocide » ou pu « participer à une entente en vue de commettre le génocide ».

Agathe Kanziga, veuve de Juvénal Habyarimana, le président hutu dont l'assassinat le 6 avril 1994 avait déclenché les massacres contre la minorité tutsi, est visée depuis 2008 par une enquête en France pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, ouverte après une plainte du Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR).

Les juge d'instruction auront trois mois pour prendre une décision définitive, soit une mise en examen puis un renvoi devant le tribunal, soit un non-lieu. Mais même dans ces conditions, la veuve Habyarimana n'en aura pas fini avec la justice, car le parquet peut, encore une seconde fois, faire appel devant la même chambre de l'instruction.

Vers un non-lieu, pour la défense

Pour Me Meilhac, avocat d'Agathe Habyarimana, l'affaire s'avance en tout cas vers un non-lieu définitif : « À cette audience, le parquet a essayé de tordre les principes juridiques en persistant auprès de la Cour dans sa demande de mise en examen. Mais en quelques minutes, la Cour a rejeté cette doléance en délibérant, comme on dit dans notre jargon, sur le siège et en déclarant sans objet la requête déposée en septembre dernier par le procureur. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut clairement prendre date pour le prononcer une ordonnance de non-lieu dans le courant du mois d'août. Donc peut-être qu'il y aura par la suite appel probablement d'ailleurs du procureur et des parties civiles. »

« Je crois qu'on peut compter sur la juge d'instruction française pour restituer non seulement son innocence à ma cliente, mais également son honneur, ajoute l'avocat. Puisqu'on a vu dans la dernière décision qui a été prise qu'il était clairement fait évidence à, je dirais, ce qu'elle est, c'est-à-dire une victime de l'attentat et non pas une auteure de quoi que ce soit coupable de quoi que ce soit. »

Si le procureur fait appel, il aura trois mois pour formuler de nouvelles réquisitions.