Yaoundé ville lumière , capitale politique du Cameroun s'apprête à accueillir la deuxième édition du Prix Africain du Leadership en Santé ( PALSA) .

A 13 jours de ce grand rendez-vous annuel qui célèbre les soldats de la santé, l'état des préparatifs est estimé à 80% selon les organisateurs.

Le prix Africain du Leadership en Santé (PALSA) est une opportunité unique pour rencontrer les leaders dans le domaine de la santé, partager les meilleures pratiques et forger des collaborations essentielles pour l'avenir de la santé au Cameroun en particulier et en Afrique en général.

Ce 21 mai le comité d'organisation a tenu un point de presse à son siège social à Yaoundé afin de faire l'état des préparatifs qui gravitent autour de ce grand rendez-vous qui implique tous les acteurs du secteur de la santé, y compris les médias.

Selon le PCO PALSA Joseph Joslain Mbeng Boum, 7000 visiteurs sont attendus à la foire exposition, 3000 participants au congrès et 600 invités à la soirée de gala de remise des distinctions, rappelons que cette année le comité scientifique du PALSA à pour président d'honneur le Pr. Rémy Magloire Etoua professeur titulaire de mathématiques, recteur de l'Université de Yaoundé 1.

Cette édition le vote du jury compte pour 80% des points , vote grand public 20% des points .Objectif général de cet événement c'est de créer une saine d'émulation entre les pays, les acteurs du système de santé et les hommes et femmes de média qui s'illustrent de manière significative dans l'amélioration des systèmes de santé en Afrique.

Cette deuxième édition selon son PCO , Joseph Joslain Mbeng Boum , se distingue des autres événements du domaine par son concept original qui combine une "composante scientifique et une cérémonie de remise de prix".

Que faut-il faire pour sortir de la mortalité maternelle et infantile au Cameroun et en Afrique ?

C'est la raison d'être de la tenue de ce Congrès Scientifique International qui aura lieu du 04 au 05 juin 2025 à la faculté des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Ce congrès, réunira des universitaires, des professionnels de la santé, des acteurs de la société civile, des médias, des entreprises publiques et privées autour du thème crucial: "Santé de la Mère et de l'Enfant: Etat des lieux en Afrique et Perspectives".

Ce congrès permettra aussi de partager les connaissances et les expériences, d'analyser les défis et de proposer des solutions pour une meilleure santé maternelle et infantile en Afrique ( le Cameroun fait partie des pays africains aux taux de mortalité élevé).

La Soirée de Gala et Remise des Prix quant à elle aura lieu 06 juin 2025 dès 20 h au Hilton hôtel de Yaoundé, afin de célébrer les lauréats du PALSA.

Une vingtaine de prix seront décernés pour le Prix d'Excellence "Leadership en Santé" au Cameroun et une cinquantaine pour le Prix Africain du Leadership en Santé.

Notons que cette cérémonie sera retransmise par plusieurs télévisions notamment la CRTV.

Un rapport sur la tenue de cette deuxième édition sera transmis au Chef de l'État Paul BIYA, et chaque structure hospitalière sur l'amélioration de notre système de santé.