Tchad: L'ex-Premier ministre Succès Masra inculpé et placé en détention provisoire

Au Tchad, l'Ancien Premier ministre et opposant Succès Masra a été formellement inculpé par la justice de son pays. Le juge d'instruction a décidé de le placer en détention préventive. Succès Masra est accusé d'avoir incité au massacre de 42 personnes la semaine dernière à Mandakao, dans le sud du pays.

Selon sa défense, le juge d'instruction, en plaçant Succès Masra en détention, a cédé aux pressions du plus haut sommet de l'État. Pour le collectif d'avocats, qui représente le président des Transformateurs, le seul élément présenté par les enquêteurs et sur lequel s'est appuyé le juge pour rendre sa décision est un audio enregistré en 2023, appelant à l'autodéfense des populations du sud du pays face aux massacres qui avaient lieu à cette époque.

Or, selon les autorités judiciaires, mais aussi le gouvernement qui s'est approprié cette thèse, ce fameux audio aurait, deux ans plus tard, provoqué le massacre de Mandakao de la semaine dernière. Ce n'est pas l'avis des avocats de Succès Masra qui affirment que les dates ne concordent pas. Selon eux, la police judiciaire aurait reçu le dit audio le 6 mai, soit près de dix jours avant le massacre.

Pour les avocats de Succès Masra, il n'y a pas de doute, la procédure qui vise leur client est une procédure politique. Selon eux, l'audio est couvert par l'accord de Kinshasa, comme l'explique Me Pierre Mianlengar : « Le fait avait fait l'objet d'une transaction à travers l'accord du Toumaï pour la stabilité et le développement en date du 21 octobre 2023. Et la suite est que le procureur a levé la poursuite à travers le mandat d'arrêt international contre notre client. Donc, on ne peut pas revenir sur des faits qui ont fait l'objet d'une transaction pour pouvoir justifier une poursuite. »

Ce dernier est malgré tout placé en détention provisoire. Le juge a désormais un an pour mener son instruction, un délai durant lequel les avocats tenteront d'obtenir une libération provisoire. Quant au parti des Transformateurs, il dénonce une détention illégale et demande la libération immédiate de leur président. « Face à cette dérive totalitaire du système politico-judiciaire, il y a des manipulations et peut-être des tortures qui attendent le président. Nous voulons ici mettre en garde tous ceux qui auront la responsabilité de la prise en charge de notre président, de ne pas toucher à sa personne. », s'inquiète Tog Yeum Nagornar, le Secrétaire Général des Transformateurs.