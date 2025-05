Ethiopie: Les décideurs politiques intensifient leurs appels à la transparence des méthodes de notation du crédit souverain

Addis Ababa — Les décideurs politiques africains multiplient les appels en faveur d'une plus grande transparence et d'une plus grande équité dans la manière dont les agences mondiales de notation du crédit évaluent le risque souverain, avertissant que les méthodologies opaques et incohérentes coûtent au continent des milliards en investissements perdus et en coûts d'emprunt plus élevés.

Lors d'un atelier visant à promouvoir la transparence et à renforcer les capacités autour des processus de notation du crédit souverain utilisés par les principales agences de notation internationales, des fonctionnaires des finances et des économistes de toute l'Afrique ont déclaré que le système actuel ne parvenait pas à refléter les véritables fondamentaux économiques et la résilience des économies africaines.

"Il s'agit d'un espace où le pouvoir s'exerce", a déclaré Raymond Gilpin, économiste en chef pour l'Afrique au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). "Et si vous ne comprenez pas comment le pouvoir est exercé, vous serez toujours à la traîne.

L'atelier de deux jours, organisé par le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) en partenariat avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), le PNUD Afrique et Africatalyst, se tient juste avant la première conférence annuelle sur les notations de crédit en Afrique, qui s'ouvre le 21 mai.

Selon les organisateurs, l'événement vise à doter les gouvernements d'outils leur permettant de naviguer, de remettre en question et de s'engager activement dans le processus de notation de crédit tout en relevant les défis macroéconomiques qui ont un impact sur la solvabilité nationale.

McBride Nkhalamba, directeur de la recherche au MAEP, s'exprimant au nom de la directrice générale du MAEP, l'ambassadrice Marie-Antoinette Quarte, a déclaré que les enjeux étaient élevés. "Les méthodologies utilisées par les principales agences de notation sont souvent opaques et insuffisamment comprises", a déclaré Mme McBride. "Cet atelier est une occasion opportune de démystifier ces méthodologies, de renforcer les capacités techniques de nos institutions gouvernementales et d'approfondir l'engagement.

L'événement comprend des études de cas, des simulations et des sessions d'apprentissage par les pairs impliquant des fonctionnaires des finances et des banques centrales du Ghana, du Kenya, de l'Éthiopie et de la Zambie.

Zuzana Schwidrowski, directrice de la division Macroéconomie, finance et gouvernance à la CEA, a souligné l'importance d'un engagement proactif.

"L'engagement avec les agences de notation doit être informé, confiant et proactif - fondé sur des données et soutenu par une coordination interne", a-t-elle déclaré.

Mme Schwidrowski a exhorté les institutions africaines à prendre en charge le récit. "L'Afrique doit s'approprier le récit de son crédit", a-t-elle déclaré, ajoutant que "cet atelier n'est pas seulement un forum de discussion technique, c'est une plateforme d'autonomisation stratégique".

Les notations de crédit sont plus que des exercices techniques. Elles déterminent l'accès de l'Afrique au financement du développement, influencent les décisions des investisseurs et ont un impact sur tout, des coûts d'assurance à la gestion de la dette publique.

M. Gilpin a exhorté les gouvernements africains à remettre en question les hypothèses qui sont souvent intégrées dans les notations de crédit. "Nous devons être prêts à remettre en question ce que l'on nous dit, respectueusement mais clairement.

La conférence annuelle sur les notations de crédit en Afrique, qui s'ouvrira le 21 mai, devrait réunir des dirigeants de bourses, des analystes de notation, des économistes et des décideurs politiques pour un examen approfondi de la manière dont les notations peuvent débloquer les financements nationaux et soutenir le développement à long terme sur le continent.