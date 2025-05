Afrique: L'identité numérique est indispensable à la transformation numérique, déclare le président d'ID4 Africa

Addis Ababa — Le président exécutif d'ID4 Africa, Joseph Atick, a souligné le rôle essentiel de l'identité numérique dans la transformation numérique de l'Afrique.

Il a fait ces remarques lors de l'ouverture de l'assemblée générale annuelle d'ID4 Africa à Addis-Abeba, un forum clé consacré à l'avancement de l'identité numérique sur le continent.

"La transformation numérique n'est plus un choix, c'est une nécessité urgente", a affirmé M. Atick. "Le monde évolue dans cette direction plus rapidement que jamais, et le coût de l'inaction augmente de façon exponentielle. Il est tout aussi évident qu'une transformation numérique significative ne peut se faire sans identité numérique.

Il a souligné que pour que les nations réalisent pleinement la promesse de la numérisation, elles doivent accélérer leurs plans de transformation et adopter un état d'esprit "numérique d'abord", mettant en évidence les tensions géopolitiques croissantes alimentées par des "agendas unilatéraux et égoïstes", en particulier de la part du Nord mondial.

Face à ces défis, M. Atick a souligné que l'Afrique doit puiser sa force à l'intérieur d'elle-même, en mobilisant ses ressources collectives et en définissant son avenir selon ses propres termes. Cela implique de s'engager avec les partenaires internationaux non pas comme des bénéficiaires passifs, mais comme des parties prenantes dont les priorités et la souveraineté sont respectées.

M. Atick a déclaré que la conférence constituait un "nouveau chapitre" dans la marche vers l'obtention d'une identité numérique pour tous les Africains, décrivant le rassemblement comme une convergence de parties prenantes engagées dans le mouvement ID4 Africa, qu'il a qualifié de "mouvement pour le développement".

"Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre de notre voyage dans la capitale politique de l'Afrique", a déclaré M. Atick, marquant "le début de la deuxième décennie de la recherche d'une identité pour tous".

Il a ajouté : "Nous nous réunissons à la conférence non seulement en tant que participants, mais aussi en tant que membres d'un mouvement. Le mouvement ID4, le mouvement ID4 Africa, est un mouvement pour le développement".

M. Atick a fait remarquer que les dirigeants africains accordent de plus en plus la priorité à la transformation numérique face à l'évolution du contexte mondial, et que la garantie de l'identité numérique est essentielle à la réalisation de cette transition.

"La conférence ID4 ici en Éthiopie témoigne de notre engagement commun à façonner l'avenir numérique de l'Afrique et à faire en sorte que chaque individu ait une identité reconnue et que personne ne soit laissé pour compte", a souligné M. Atick. "La transformation numérique n'est plus une option.

Il a salué le travail considérable déjà accompli dans toute l'Afrique en matière d'identité numérique, reconnaissant son rôle essentiel dans le développement global du continent et dans l'amélioration de la vie des citoyens.

Selon lui, pour réaliser et libérer tout le potentiel de la numérisation, les pays doivent accélérer leurs plans de transformation en adoptant un état d'esprit axé sur le numérique et en donnant la priorité à des solutions conçues pour l'ère numérique dès le départ.

La conférence ID4 Africa en Éthiopie sert de plateforme aux Africains pour démontrer leur engagement collectif en faveur d'un avenir numérique pour le continent, a-t-il déclaré.