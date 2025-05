Algérie: 'Acquis législatifs pour des perspectives de développement', thème d'une journée d'étude à Alger

ALGER — Le ministère des Relations avec le Parlement, a organisé, mercredi à Alger, une journée d'étude sous le thème: "Acquis législatifs pour des perspectives de développement", lors de laquelle l'accent a été mis sur les efforts de l'Etat dans l'élaboration de lois répondant aux préoccupations du citoyen et aux exigences socioéconomiques actuelles.

Intervenant à cette occasion, la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, a mis en avant "la complémentarité entre les deux institutions législative et exécutive par rapport à l'élaboration de textes juridiques efficaces à même de réaliser le développement national et à s'adapter aux exigences actuelles".

A ce titre, elle a évoqué les diverses réformes législatives initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ayant "jeté les bases d'une tradition de consultation reflétant les fondements de la démocratie participative, et ce dans une coordination institutionnelle rigoureuse", ce qui a abouti à "l'élaboration de plus de 72 textes législatifs depuis 2021".

Elle a également indiqué que le processus d'enrichissement des lois connaissait "une dynamique notable" au niveau de l'institution législative, et ce "en réponse aux exigences variables".

De son côté, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a indiqué que son secteur oeuvrait en coordination avec d'autres secteurs à "l'élaboration d'un projet de loi à même de conférer une définition à l'économie de la connaissance", ce qui permettra de "promulguer des textes législatifs dans les domaines scientifiques et de la recherche technologique qui concernent le transfert de technologie, la propriété intellectuelle et l'économie numérique".

Il a, dans ce contexte, expliqué que "plus de 30.000 compétences algériennes contribuent aujourd'hui à l'économie nationale grâce à la loi relative à l'auto-entrepreneur", soulignant que "l'Algérie victorieuse a aujourd'hui besoin de méthodes innovantes pour promulguer des lois et interagir avec l'administration afin de s'ériger en leader dans le domaine économique aux niveaux continental et régional".

Dans une allocution lue en son nom par le député Hicham Sfar, le président de l'APN, Brahim Boughali, a affirmé que "parler des acquis législatifs ne se limite pas à la simple présentation des textes et des lois, mais il s'agit aussi d'une analyse approfondie du parcours d'une nation et d'une évaluation réaliste des efforts d'un Etat qui a fait de la loi un mécanisme de changement, et de la réforme du système législatif national un passage vers un développement global et durable".

Boughali a souligné que l'Algérie, "sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réalisé que la législation n'est pas seulement un moyen d'organiser la vie publique, mais constitue également un véritable levier de développement", ce qui a placé le Parlement, comme a-t-il dit, "au coeur des mutations que connaît le pays, à travers son rôle dans l'accompagnement des réformes successives à tous les niveaux, et ce, par la promulgation de lois répondant aux aspirations du citoyen".