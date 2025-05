Sénégal: Plaidoyer pour une subvention conséquente au secteur de l'agroécologie

Kédougou — La Dynamique pour une transition agroécologie au Sénégal (DyTAES) milite pour que la subvention accordée à l'agroécologie puisse atteindre 30% du budget du ministère de tutelle, en vue de permettre à ce secteur de contribuer à la souveraineté alimentaire à travers le renforcement de la résilience des exploitations familiales et la préservation des ressources naturelles.

Elle a fait ce plaidoyer lors d'un atelier de consultation organisée mercredi à Kédougou (sud-est), dans le cadre d'une caravane nationale de promotion de l'agroécologie.

"Aujourd'hui, en 2025, la DyTAES continue d'inscrire son action dans le long terme, en cohérence avec les orientations du nouvel agenda de transition nationale 'Sénégal 2050', qui met un accent particulier sur la durabilité des systèmes alimentaires et la territorialisation du développement, et ce sont des aspects que nous avons pris en compte", a déclaré Aïssatou Guèye, membre de la DyTAES et chargée du programme résilience à l'ONG Actionaid.

Mme Guèye a souligné la nécessité de sensibiliser davantage les populations sur la stratégie nationale de l'agroécologie que l'Etat du Sénégal veut mettre en place.

"Les populations locales de Kédougou et l'ensemble des parties prenantes doivent nous dire aujourd'hui les défis auxquels ils font face pour la mise oeuvre de cette agroécologie parce que nous, en tant que ActionAid, nous encadrons certaines communautés ici dans la région", a-t-elle indiqué.

Il se trouve qu'il y a "d'énormes défis dans le cadre même de la promotion de l'agroécologie", a ajouté Aïssatou Guèye lors de cet atelier présidé par l'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye.

Plusieurs acteurs locaux y ont participé, dont Moussa Sylla, chargé des programmes de l'association KEOH (Kédougou encadrement et orientation du développement humain), par ailleurs point focal d'un programme de promotion des pratiques agroécologiques et de justice climatique.

Aïssatou Guèye a invité les acteurs de la DyTAES à travailler à relever les défis de la promotion de l'agroécologie et à renforcer l'application de pratiques agricoles durables dans la région de Kédougou.

"Il faut que vous releviez concrètement le défi de l'accès des femmes à la terre, aux semences, à l'eau et au marché par la transformation de produits", a-t-elle plaidé.

"Et donc, a insisté Mme Guèye, nous avons un volet très important concernant le plaidoyer, qui va permettre de relever tous les défis auxquels les femmes et les producteurs sont confrontés pour essayer d'avoir des notes politiques de financements auprès des institutions publiques et privées".

Elle a salué les efforts de l'Etat du Sénégal dans le cadre de la promotion de l'agroécologie, surtout en ce qui concerne la subvention des engrais organiques.

L'adjoint au préfet du département de Kédougou a salué également les efforts du gouvernement relativement aux crédits alloués au secteur de l'agriculture en général.

"Nous saluons les énormes efforts de l'Etat pour renforcer le développement des crédits alloués au secteur de l'agriculture", a salué M. Mbaye, en faisant remarquer que le Sénégal se situe "au-delà des 10% du budget alloué à l'agriculture".

Il a annoncé la mise en place d'une antenne de la Dynamique locale pour une transition agroécologie au Sénégal (DyTAES) à Kédougou dès ce jeudi 22 mai.