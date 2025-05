Soudan: L'ambassadeur du pays à Oman rencontre le ministre de l'Information Omanais

L'ambassadeur Essam Awad Metwally, ambassadeur du Soudan à Oman, a rencontré aujourd'hui le Dr Abdullah bin Nasser Al-Harrasi, ministre de l'Information du Sultanat d'Oman.

Au cours de la rencontre, le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur, saluant les solides relations fraternelles entre les deux pays, qui connaissent un développement et une croissance dans tous les domaines, notamment dans les médias.

De son côté, l'ambassadeur a transmis les salutations du ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, Khaled Al-Eaysir au ministre, lui souhaitant bonne santé et bonheur. L'Ambassadeur Essam a fourni une explication sur l'évolution de la situation au Soudan après les victoires des forces armées et de leurs forces de soutien et la libération complète de l'État de Khartoum des rebelles.

Il a souligné les grandes destructions subies par les infrastructures, les biens des citoyens, les institutions de santé et d'éducation, et les ministères, en particulier le ministère de l'Information, la télévision et la radio nationales, ainsi que les plans de reconstruction après la défaite des milices rebelles et le nettoyage du pays.

La réunion a discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des médias et de la faire progresser vers des horizons plus larges d'une manière qui serve les intérêts communs et renforce les relations fraternelles entre les deux pays frères. La possibilité de signer un protocole d'accord dans le domaine des médias a également été évoquée.