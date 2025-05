Soudan: Une note d'entente entre les ministères de l'Intérieur et de la Culture et l'Information

Le ministre de l'intérieur Lit-Gen de police Khalil Pasha Sayrin a affirmé que la signature d'un mémorandum de coordination et de coopération entre les deux ministères intervient alors qu'il existe des questions communes et nécessaires pour cette coordination.

Il considère que le ministère de l'Intérieur est concerné par les opérations de sécurité intérieure, d'autant plus que le pays est riche en monuments historiques, en tourisme diversifié et en autres installations touristiques telles que la faune, ajoutant que les activités du ministère de l'Intérieur et leurs résultats positifs doivent être reflétés auprès du citoyen et du monde extérieur.

Il a indiqué que l'un des effets positifs de la guerre est le rapprochement entre les institutions de l'État, appelant à la nécessité de poursuivre la coordination et la coopération entre toutes les institutions de l'État pour construire un nouveau Soudan après sa libération de la saleté des milices rebelles.

De son côté, M. Khaled Al-Eaysir a salué les grands efforts que le ministère de l'Intérieur et ses composantes ont déployés pour consolider les valeurs de sécurité et de stabilité dans le pays à travers un travail assidu, « que nous avons suivi de près », soulignant que le partenariat complémentaire avec le ministère de l'Intérieur est considéré comme un chevauchement institutionnel dans le secteur du tourisme.

Il a ajouté : « Cela est dû à notre conviction dans le rôle important que joue la police soudanaise dans la consolidation de la stabilité dans le pays. » soulignant en même temps que: "Nous avons une vision intégrée avec le ministère de l'Intérieur pour protéger ces institutions, d'autant plus que la police soudanaise a traité avec nous dans la poursuite et la protection des antiquités soudanaises pillées.

Al-Eaysir a souligné que toutes les institutions médiatiques seront au service du projet pour consolider les valeurs de sécurité et de stabilité et souligner le rôle pionnier des forces de sécurité et de police jusqu'à ce que nous conduisions le pays à une nouvelle étape qui ne sera pas. Il n'aura pas d'effets négatifs comme certains le souhaitent.