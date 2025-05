Soudan: Le Conseil exécutif de l'OADA soutient les efforts du pays dans la phase de reconstruction

Le Conseil exécutif de l'Organisation Arabe de Développement Administratif (OADA) a décidé lors de sa réunion ce mercredi au Caire lors de sa session ordinaire (119), présidée par Son Excellence l'ingénieur. Ahmed Suleiman - Ministre des Ressources Humaines et du Développement Social du Royaume d'Arabie Saoudite, a chargé l'organisation de fournir des initiatives et un ensemble de programmes de formation et d'études consultatives aux institutions soudanaises dans le cadre du lancement de la phase de reconstruction.

Dans un communiqué de presse, M. Ahmed Ali ministre du Travail et de la Réforme administrative, a exprimé l'appréciation du Soudan pour la décision du Conseil exécutif et son souci de voir l'organisation jouer son rôle envers le Soudan en tant que l'un des États membres fondateurs et actifs au sein de l'appareil de l'organisation.

Il a également salué les positions des pays arabes frères et leur soutien aux efforts visant à réhabiliter la fonction publique soudanaise et ses cadres et à assurer leur contribution efficace au processus de reconstruction.

Le ministre a souligné que la période à venir verra une plus grande ouverture aux différents pays arabes frères qui ont exprimé leur disponibilité et leur soutien à la phase de reconstruction du pays et aux réformes administratives que cette phase nécessitera. Il a réitéré la vision du Ministère selon laquelle les efforts devraient se concentrer sur le renforcement du processus d'échange d'expériences et d'opérations administratives et de développement réussies.