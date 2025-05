Soudan: Le pays souligne l'inéligibilité des Émirats arabes unis à accueillir la Conférence des NUCTO

Le Soudan a souligné que les Émirats Arabes Unis ne sont plus moralement qualifiés pour accueillir la prochaine session du Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale prévue en avril 2026.

Pour cause, son soutien militaire, de renseignement, logistique, financier et politique continu à la milice des Forces de Soutien Rapide, qui a commis un génocide contre la communauté Masalit à l'ouest-Darfour en juin 2023, et continue de commettre quotidiennement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des atrocités sans précédent, dont certains ont été documentés par les rebelles eux-mêmes et inclus dans plusieurs rapports diplomatiques et médiatiques internationaux.

Un certain nombre de représentants et de sénateurs américains cherchent actuellement à mettre un terme aux exportations d'armes vers les Émirats arabes unis en raison de leur soutien aux rebelles FSR.

C'est ce qui ressort d'une déclaration prononcée par l'ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, avant la trente-quatrième session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, qui se déroule actuellement à Vienne et s'achèvera le vendredi 23 mai 2025.

La déclaration aborde les nouveaux crimes commis par la rébellion de FSR, notamment la destruction, le pillage et la contrebande de biens culturels, le pillage et la contrebande de biens de citoyens à l'étranger et les crimes affectant l'environnement.

Il a souligné la nécessité pour le comité d'accorder une plus grande attention au délit de recrutement de mercenaires, citant la participation de mercenaires colombiens en tant que combattants et experts militaires au sein des milices rebelles, avec le soutien de leurs sponsors régionaux.

D'autre part, dans sa déclaration, l'ambassadeur a appelé à intensifier les efforts collectifs pour lutter contre le défi du crime organisé, s'attaquer à ses causes profondes, mettre en oeuvre tous les instruments internationaux pertinents dans la lettre et l'esprit, renforcer la coopération régionale et internationale et soutenir les efforts du gouvernement soudanais pour reconstruire et renforcer les capacités des institutions impliquées dans la lutte contre le crime organisé, contrôler les frontières et démanteler les réseaux criminels organisés transnationaux.