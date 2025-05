Le représentant permanent du Soudan auprès de la Ligue Arabes Lit-Gen it-Gen Imadudinne Adawi dirige la délégation soudanaise participant à la 20e session des réunions des hauts fonctionnaires du Forum de coopération arabe -chine et à la 9e session du dialogue politique stratégique arabo-chinois qui se tiennent mercredi dans la capitale marocaine, Rabat.

La délégation comprend l'ambassadrice Mme Mawada Omar, ambassadrice du Soudan au Maroc, et l'ambassadeur Abdel Azim Al-Karouri, directeur général de l'Administration générale des affaires arabes au ministère des Affaires étrangères.

Les réunions porteront sur un certain nombre de sujets liés au renforcement de la coopération et de la coordination arabo-chinoises, avec un accent particulier sur une série de domaines, notamment l'énergie, l'économie, le commerce, l'investissement et l'environnement, en plus des sujets culturels et d'autres liés à l'autonomisation des femmes et des jeunes.

Il est également prévu de discuter des moyens de renforcer les relations politiques arabo-chinoises à travers les réunions du dialogue politique stratégique arabo-chinois, et d'examiner les positions globales arabes et chinoises sur diverses questions régionales et internationales.

L'ambassadeur Imad Adawi, représentant permanent du Soudan auprès de la Ligue arabe a souligné que la participation du Soudan découle de son engagement à renforcer les relations avec la Chine et de son engagement à contribuer à un mouvement arabe équilibré pour faire progresser l'action arabe commune, en tirant parti des opportunités offertes par l'engagement avec la Chine au sein de la communauté internationale.

L'ambassadeur Adawi a expliqué que le Soudan réitérera dans sa déclaration l'importance des relations arabo-chinoises et la nécessité d'échanger des expertises, en particulier dans des domaines prometteurs tels que l'énergie, l'environnement et le commerce.

Il a salué les efforts de la Chine pour renforcer son ouverture au monde arabe et ses initiatives visant à promouvoir le commerce international, notamment l'initiative « Ceinture et Route », ainsi que les nouvelles perspectives d'investissement qu'elle offre et qui servent les objectifs arabes en vue de parvenir à un développement global et équilibré.