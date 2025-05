Algérie: La caravane nationale de mise en exergue des sites classés patrimoine mondiale au pays fait halte à Djemila

SETIF — Une caravane nationale de mise en exergue des sites classés patrimoine mondiale en Algérie et d'encouragement de la dynamique des jeunes et du tourisme domestique est arrivée mercredi à la cité archéologique Cuicul à Djemila (Est de Sétif) proposant diverses activités de promotion de la culture de sauvegarde du patrimoine culturel.

Ce site qui figure parmi les plus importants vestiges romains en Algérie et en Afrique du Nord et classé depuis 1982 patrimoine mondial a accueilli les 80 jeunes de plusieurs wilayas du pays participant à cette caravane initiée par la commission de la culture, du tourisme, du sport, de divertissement et de la dynamique des jeunes au conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) sous le slogan " legs d'un pays, ambition d'une génération ".

Dans une déclaration à l'APS, le président de cette commission a indiqué que la caravane s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la vision nationale de développement du tourisme durable et l'implication des jeunes à la mise en valeur des sites algériens classés patrimoine mondial et à l'encouragement du tourisme domestique.

La caravane, a-t-il noté, qui a fait ainsi à Djemila sa troisième halte après Tamanrasset et Constantine vise également à " consolider le rôle des jeunes algériens dans la sauvegarde du patrimoine culturel à travers la conception de stratégies de tourisme durable reflétant les spécificités locales des wilayas concernées et leur implication dans l'animation touristique et culturelle en tant qu'affluents du développement socio-économique ".

La caravane regroupe parmi les participants des producteurs de contenus touristiques et culturels qui seront initiés à la promotion des sites archéologiques, de la culture algérienne et des initiatives de protection du patrimoine culturel national, a-t-il également relevé.

La caravane se rendra à d'autres sites pour sensibiliser les jeunes à leur rôle dans la préservation du patrimoine culturel, selon la même source qui a indiqué que des ateliers de formation au tourisme et aux techniques de promotion des sites historiques seront organisés au profit des jeunes participants.