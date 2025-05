Algérie: Automobile - Stellantis El Djazaïr signe 4 accords avec des fournisseurs locaux de composants

Le Groupe Stellantis El Djazaïr a signé, mercredi, quatre nouvelles lettres d'intention de partenariat avec des sous-traitants locaux pour la fourniture de pièces et de composants automobiles pour son usine Fiat de Tafraoui (Oran), a indiqué ce Groupe dans un communiqué.

Ces accords, sous forme de lettres d'intention, ont été signés à l'occasion de la tenue de la 2e édition de la Convention internationale des fournisseurs pour soutenir et accélérer l'essor de la filière automobile algérienne, organisée par le constructeur les 20 et 21 mai courant à Oran.

Ils ont été paraphés en présence du directeur des opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique, Samir Cherfan, du wali d'Oran, Samir Chibani, de l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Alberto Cutillo et du directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, a ajouté la même source.

Ces accords concernent les sous-traitants Martur pour la fabrication de sièges automobiles, Purem pour la production de systèmes d'échappement, Silverton en tant que fournisseur de hauts parleurs et le sous-traitant Sigit-ACS pour produire de pièces plastiques, selon le communiqué, précisant que Stellantis disposera désormais de 12 fournisseurs sous-traitants locaux de pièces et de composants automobiles pour l'usine Fiat de Tafraoui.

Dans ce contexte, le constructeur a souligné qu'il entend "favoriser l'émergence d'un tissu local de fournisseurs capable de couvrir, à terme, plus de 30% du contenu des véhicules produits à Tafraoui et d'établir en Algérie le premier écosystème automobile intégré".

La 2e édition de la Convention internationale des fournisseurs a réuni plus de 200 participants, dont plus de 75 sociétés du secteur automobile, fournisseurs nationaux et internationaux.

Lors de cet évènement, les fournisseurs ont été invités à participer à une série d'ateliers coanimés par des représentants d'autorités algériennes et de Stellantis autour de plusieurs thématiques clés portant sur le développement du secteur de l'automobile. Ils ont été également conviés à visiter l'usine de Tafraoui afin de découvrir l'ambition industrielle portée par Stellantis en Algérie.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général de l'AAPI s'est félicité de la signature de ces accords de sous-traitance qui constituent, a-t-il souligné, "une étape stratégique et pratique vers l'établissement de partenariats solides et durables entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs locaux".

Il a fait état, par la même occasion, de l'intérêt manifesté par de nombreux investisseurs et sociétés industrielles pour investir dans le domaine de la fabrication de pièces de rechange et de divers accessoires et composants liés à l'industrie automobile, tout en réitérant l'engagement de l'agence à "tout mettre en oeuvre pour offrir un cadre approprié aux investisseurs et aux porteurs de projets dans cet important secteur".