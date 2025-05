Congo-Brazzaville: Urbanisme - La mairie de Brazzaville présente un programme ambitieux aux partenaires

Le maire de la capitale congolaise, Dieudonné Bantsimba, a séjourné du 10 au 17 mai en Europe où il a présenté aux partenaires bilatéraux et multilatéraux le programme de développement de la ville de Brazzaville qui inclut plusieurs aspects parmi lesquels la culture, l'environnement, la démographie, l'urbanisme, l'agriculture urbaine.

Lors de son séjour européen, le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville a participé à la biennale des villes en transition à Grenoble, en France, avant d'avoir des entretiens à Genève, en Suisse, avec les responsables du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et de l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (Unitar).

« Nous sommes ici parce que Brazzaville veut s'engager dans la définition d'un ambitieux programme avec l'appui de Culture et développement qui nous accompagne à cette réunion. Notre programme se veut être réalisé avec l'expertise et la collaboration de différents partenaires. Nous souhaitons que Unitar fasse partie des partenaires qui nous aident à le structurer, surtout dans le volet renforcement des capacités au service du développement durable, de la paix et de la gouvernance inclusive », a indiqué Dieudonné Bantsimba.

Dénommé « Brazzaville : ville verte, créative et inclusive », ce programme concerne plusieurs domaines, notamment la culture, l'environnement (eau, érosion, ensablement, inondation, assainissement...), la démographie, l'aménagement, l'urbanisme, l'agriculture urbaine. Il prévoit plusieurs axes dont le plus grand sera le climat dans toutes ses composantes.

« Nous sommes convaincus que la réussite de ce programme passe par le développement de la mobilisation des compétences. Convaincus de votre expérience, nous venons solliciter votre accord de principe, Mme Michelle Gyles-MC Donnough, directrice de l'Unitar, pour que vous parrainiez ce projet stratégique. Nous allons travailler avec les autres villes africaines pour que cette expérience, une fois réussie, serve de modèle aux autres pays du continent qui connaissent les mêmes problèmes que nous », a expliqué le maire de Brazzaville.

De son côté, le responsable du bureau de l'ONU-Habitat à Genève, Graham Alabaster, a salué la vision de la ville de Brazzaville qui, selon lui, intègre la dimension du développement culturel aux côtés des autres enjeux. « On vit tous une période de défis de financement des enjeux du développement ; des agences et des acteurs sont confrontés à cette problématique.

Mais il est sûr qu'avec cette vision forte, la volonté et les compétences des équipes de la ville, ainsi que leurs apports et leurs connaissances au niveau de l'expertise technique et de la mobilisation des ressources ; une fois qu'il y a la volonté, il y a la possibilité de se réunir et de donner vie à ce grand projet », a-t-il renchéri.

A Grenoble, en dehors de sa participation à la biennale des villes en transition, Dieudonné Bantsimba a échangé avec les autorités municipales locales et celles des villes d'Essen en Allemagne, et d'Alzira, en Espagne. Il a également visité des installations techniques d'eau à Grenoble, ainsi que la salle Belle électrique aux fins de s'inspirer du modèle économique à adopter pour la salle de diffusion artistique et citoyenne en cours de transformation au siège du troisième arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto.