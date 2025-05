Ile Maurice: Emirates Airlines vole au secours de MK

La rencontre qui s'est tenue hier au Bâtiment du Trésor entre le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et une délégation d'Emirates Airlines menée par Sheikh Majid Al Mualla, Divisional Senior Vice President, prend une tournure stratégique. Derrière ces échanges : un rapprochement majeur entre la compagnie aérienne émiratie et Air Mauritius (MK),dans un contexte où le redéploiement post-Covid du transport aérien et la relance du tourisme exigent des synergies nouvelles.

Un communiqué rendu public hier soir par MK dresse les contours de cet accord conjoint visant à consolider la connectivité aérienne de Maurice. Il prolonge l'accord existant à cinq ans et l'ouverture d'une nouvelle boutique destinée à offrir des services améliorés aux voyageurs mauriciens.

Le vice-président des affaires internationales d'Emirates Airlines, Sheikh Majid Al Mualla, note l'augmentation de nombre de vols quotidiens d'Emirates vers Maurice ainsi que la hausse de la demande pour les sièges en classe premium. Cette tendance, dit-il, peut apporter un coup de pouce supplémentaire au tourisme mauricien, soutenir les hôtels étoilés et créer davantage d'emplois.

«Nous contribuons à plus de 900 millions USD en investissements directs et indirects.» Emirates a lancé ses vols réguliers vers Maurice en 2002 et a transporté à ce jour plus de 8,8 millions de passagers et plus de 126 000 tonnes de fret depuis et vers Maurice.

La coopération stratégique permet à Air Mauritius d'apposer son code sur des vols opérés par Emirates vers Le Caire, Colombo, Karachi, Dammam, Djeddah et Riyad, tandis qu'Emirates placera son code sur les vols d'Air Mauritius entre Maurice et Antananarivo. Dans le cadre du partenariat, Air Mauritius pourra également vendre des billets vers l'ensemble du réseau d'Emirates en correspondance interligne.

Cet accord inter vient à un moment crucial pour la compagnie nationale.Air Mauritius a subi des pertes massives et une gestion chaotique entre 2015 et 2024. Alors que la compagnie avait réalisé un bénéfice de Rs 359 millions en 2013-14, elle a cumulé des pertes de Rs 17,7 milliards sur la décennie suivante.

Selon un spécialiste de l'aviation, cet alignement stratégique avec un géant mondial comme Emirates pourrait offrir un levier important de croissance, à condition que les termes du partenariat préservent l'autonomie stratégique d'Air Mauritius.

«Il y a un accord commercial entre MK et Emirates Airlines depuis 2003 renouvelable chaque deux ans. Celui-ci porte sur un partage de sièges et de vols. Toutefois, la compagnie émiratie n'a pas le droit d'atterrissage car il n'y a pas d'accord bilatéral entre les deux pays mais juste un MoU. MK ne doit rien faire pour hypothéquer ses acquis. D'autant plus qu'Emirates a toujours exigé qu'il n'y ait pas un autre transporteur des pays du Golfe qui desserve Maurice.»