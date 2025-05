Dans le cadre de la célébration chaque 20 mai de la Journée mondiale de la métrologie, le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes, a rendu public un message du gouvernement dans lequel il a reconnu le rôle de ce secteur stratégique.

Le ministre Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes a exhorté les métrologues à ne ménager aucun effort pour aider à la mise en place d'un système national de mesure cohérent avant d'inviter les détenteurs d'instruments de mesure à les soumettre aux opérations d'étalonnage et de vérification pour garantir la fiabilité de la mesure et satisfaire les consommateurs.

La Journée mondiale de la métrologie est organisée et célébrée conjointement par le Bureau international des poids et mesures et l'Organisation internationale de métrologie légale, avec la participation des organisations nationales chargées de la métrologie, un domaine au centre des activités socio-économiques.

« A travers la célébration de cette Journée, la communauté internationale des métrologues met en oeuvre les différentes activités pour augmenter et renforcer les connaissances du grand public sur l'importance et les avantages de la métrologie, science de la mesure et de ses applications », a indiqué Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

Le thème choisi pour l'année 2025 est « Les mesures à tous les temps, à tous les peuples », pour souligner l'intérêt des mesures dans la manière de façonner le présent et de projeter le futur. L'objectif étant de promouvoir le rôle des mesures dans la facilitation du commerce mondial, de garantir la conformité aux normes et réglementations des produits, et satisfaire les attentes des clients en matière de qualité.

Pour le ministre, cette année, le gouvernement a célébré la première journée nationale sur le thème « La métrologie dans notre vie quotidienne ». Le but étant de sensibiliser l'opinion nationale à la place qu'occupe la métrologie dans les activités quotidiennes.

« C'est pourquoi, l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, organe technique chargé de piloter le système national de métrologie en République du Congo, a été instruite par mes soins de procéder à l'accélération des campagnes de sensibilisation afin que tous les consommateurs aient des connaissances minimales nécessaires en la matière. La métrologie doit dorénavant faire partie de notre quotidien », a fait savoir Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

Il a rappelé qu'à l'instar du Congo, la communauté internationale a célébré le 20 mai cette journée; ce qui correspond à l'anniversaire de la signature à Paris, en 1875, de la convention du mètre. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérent essentiel pour les découvertes et l'innovation scientifique, la production industrielle et le commerce international.

Notons que la métrologie est l'ensemble des moyens techniques utilisés pour le contrôle dimensionnel des pièces. C'est, en effet, un terme que la plupart des concitoyens ignorent et que l'on confond volontiers avec la météorologie. Pourtant, la « métrologie » est omniprésente au quotidien et les citoyens l'utilisent tous les jours pour faire les courses, la cuisine, le plein d'essence, le contrôle de pression des pneus, le prélèvement de la tension artérielle.