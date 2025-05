CONSTANTINE — Le Salon international du tourisme et des voyages "Cirta Siyaha 2025", organisé du 19 au 21 mai courant, à Constantine, a été mis à profit par insister sur l'importance de "s'imprégner des nouvelles technologies pour faire valoir le tourisme en Algérie".

Dans ce sens, le développement de plateformes numériques dédiées à la promotion du tourisme local figure parmi les "solutions les plus fiables et les plus efficaces" en mesure de contribuer également à la création de richesse autour d'un secteur prometteur, a estimé M. Abdelbassat Kara, responsable auprès d'une entreprise spécialisée dans la conception de logiciels "WeCode Agency" ayant développé un projet de plateforme numérique dédiée à la promotion du tourisme national.

Ce projet pilote, lancé depuis Constantine, offre une application qui met en valeur le patrimoine culturel et architectural dont recèle l'Algérie et comprend des circuits touristiques, hôtels et restaurants notamment, a expliqué le même responsable.

Placé sous le slogan "la numérisation et l'intelligence artificielle: une nouvelle révolution dans l'industrie du tourisme", ce Salon, clôturé mercredi, a été également marqué par la conclusion de plusieurs conventions entre l'Office local du tourisme (OLT) et des établissements d'enseignements supérieur en vue de développer une vision de promotion du tourisme basée sur l'utilisation des nouvelles technologies dont l'intelligence artificielle.

Le 7ème Salon du tourisme et des voyages a réuni 52 exposants nationaux et étrangers venus de d'Arabie Saoudite, de Tunisie, du Sénégal et de la Tanzanie, en plus des agences de voyages, des compagnies aériennes, des établissements d'assurances et bancaires ainsi que des professionnels versés dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration et l'artisanat, entre autres.

L'évènement a été organisé sous le patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le wali de Constantine et l'Office local du tourisme (OLT) avec le concours de la direction locale du Tourisme et de l'artisanat, entre autres.