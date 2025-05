La participation des femmes à la vie politique malgache a longtemps été marginale, entravée par des obstacles culturels, sociaux et politiques. Cependant, des avancées notables se dessinent, signalant un changement progressif vers une représentation féminine accrue dans les sphères décisionnelles.

Selon un rapport de 2020, Madagascar se classe au 84e rang sur 144 pays en matière d'égalité de genre, reflétant des disparités persistantes dans la participation politique des femmes. Les femmes occupent une proportion limitée de sièges au sein des organes législatifs et exécutifs, et leur présence dans les partis politiques reste faible.

Malgré ces défis, des mesures législatives ont été mises en place pour promouvoir l'inclusion féminine. La loi n° 2022-003 stipule que les femmes doivent occuper au moins 30% des postes de décision dans les institutions publiques et privées. Des formations ciblées, comme celles organisées en mai 2024 pour 50 femmes candidates aux élections législatives, visent à renforcer les compétences en leadership, communication et plaidoyer.

Plusieurs femmes malgaches se distinguent par leur engagement politique :

- Gisèle Rabesahala : Première femme à avoir dirigé un parti politique à Madagascar et à siéger au sein d'un gouvernement (Ministre de la Culture et de la Révolution Socialiste). Elle a marqué l'histoire comme militante anticolonialiste, défenseure infatigable des droits humains et figure de proue de la gauche malgache. Elle reste un symbole de courage, de conviction et de fidélité à ses idéaux.

- Christine Razanamahasoa : Juriste de formation, elle a été ministre de la Justice et présidente de l'Assemblée nationale, devenant la première femme à occuper ce poste.

- Lova Rajaona : Ancienne maire d'Antanifotsy, elle a oeuvré pour la réduction de la corruption et la modernisation administrative.

- Fatima Achimo : Première femme sénatrice, elle a été secrétaire d'État adjointe et militante pour les droits des femmes et des enfants.

- Lila Hanitra Ratsifandrihamanana : Ancienne ministre des Affaires étrangères et ambassadrice, elle a joué un rôle clé dans la diplomatie malgache et la promotion des droits des femmes.

- Ketakandriana Rafitoson : Directrice exécutive du mouvement Publish What You Pay, elle milite pour la transparence dans l'industrie extractive et est vice-présidente mondiale de Transparency International.

Pour renforcer la participation politique des femmes, il est essentiel de :

- Renforcer la formation politique : offrir des programmes éducatifs ciblés pour développer les compétences politiques et de leadership chez les femmes.

- Promouvoir des politiques inclusives : mettre en oeuvre des quotas et des mesures incitatives pour assurer une représentation équitable.

- Sensibiliser la société : lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir une culture politique inclusive et égalitaire.

En conclusion, bien que des progrès aient été réalisés, la route vers une pleine égalité politique reste semée d'embûches. Un engagement collectif est nécessaire pour surmonter les obstacles et garantir une représentation politique équitable pour les femmes malgaches.