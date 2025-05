Congo-Kinshasa: Condamnation de Matata Ponyo - Réactions contrastées de la classe politique congolaise

Après la condamnation de l'ancien Premier ministre et député national Augustin Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle à dix ans des travaux forcés, des réactions fusent tant dans la classe politique qu'au sein de la société civile de la RDC. Certains saluent le verdict, tandis que d'autres crient à l'injustice.

Certaines organisations, notamment l'Association africaine de défense des droits de l'homme, (ASADHO), dénoncent une lutte sélective contre la corruption et appellent la justice à faire la même chose avec d'autres mandataires impliqués dans les détournements des deniers publics.

Nombreux scandales financiers impunis

« La justice doit toucher tout le monde », déclare Jean-Claude Katende, président de l'ASADHO appelant à une justice équitable et impartiale. Il regrette que, malgré de nombreux scandales financiers ayant émaillé d'autres projets, certains responsables aient été acquittés, nourrissant ainsi un sentiment d'injustice dans la société.

Réaction similaire de la part de Jonas Tshiombela, coordonnateur de la Nouvelle société civile congolaise (NSCC), qui estime que ce genre de condamnation devrait se généraliser contre tous les mandataires publics impliqués dans les projets qui ont échoué. Il a notamment cité le projet Tshilejelu.

A ce sujet, Olivier Kamitatu, porte-parole de Moise Katumbi écrit sur son compte X:

« Au fil de ses décisions iniques, la Cour Constitutionnelle s'est transformée en véritable laquais de la dictature. Elle vient à nouveau de poignarder le droit en condamnant Matata Ponyo après s'être jugée incompétente en 2021 ».

Signal fort aux autres prédateurs

Dans la foulée, Francine Muyumba, sénatrice honoraire et cadre du Front commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila exprime toute sa solidarité à l'ancien Premier ministre condamné et lui demande de demeurer résilient face à l'adversité.

De son côté, Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ), félicite la Cour constitutionnelle pour ce verdict. Selon lui, cette condamnation constitue un avertissement lancé à tous les prédateurs des finances publiques.

LGD/Kindu redoute le pire

A Kindu, les membres du parti politique de Matata Ponyo, LGD, fédération du Maniema, disent ne pas être surpris par cette décision de la Cour constitutionnelle. Son président fédéral, Justin Kamango Tabena, rappelle que le pays est en guerre et ce verdict risque de le fragiliser davantage:

La Cour constitutionnelle a condamné mardi 20 mai Augustin Matata Ponyo, à 10 ans des travaux forcés, à son inéligibilité pour 5 ans. La Haute Cour, qui siège en premier et dernier ressort, a aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens meubles et immeubles au prorata des fonds détournés.

L'ancien Premier ministre (2012 à 2016) et député national a été reconnu coupable de détournements de 156.849.413 dollars américains avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, des fonds destinés au développement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, dans l'est de Kinshasa, et de 89 millions de dollars américains avec le prévenu sud-africain Globler.