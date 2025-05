TUNIS/Tunisie — L'Union européenne poursuivra son appui à la Tunisie au cours de la période 2025-2027, a indiqué l'Ambassadeur de l'UE en Tunisie Giuseppe Perrone, rappelant que les financements accordés à la Tunisie par l'UE depuis 2013 ont frôlé les 1,8 milliard d'euros.

Dans une interview télévisée réalisée au studio de l'Agence TAP , l'ambassadeur de l'UE a passé en revue le total deS financements budgétaires directs ou les lignes de financements que l'UE mettra à la disposition de la Tunisie, notamment à la lumière des politiques protectionnistes auxquelles sont confrontées les secteurs d'exportation.

Et d'ajouter que l'UE demeure le plus grand bailleur de fonds pour la Tunisie depuis 2013 jusqu'à présent, en accordant 1,1 milliard d'euros de dons, sous forme d'appui direct au budget de l'Etat.

Il a fait remarquer que Bruxelles dispose de plans pour soutenir davantage la Tunisie au cours de la prochaine période , que ce soit sous la forme de crédits , d'un appui budgétaire direct ou de dons.

L'objectif est d'accompagner les autorités tunisiennes à mettre en oeuvre les réformes nécessaires et à développer des instruments financiers innovants permettant de financer des projets d'infrastructure de base identifiés par les autorités tunisiennes.

Perrone a souligné que ces financements peuvent être accordés en coopération avec les États membres dans le cadre de ce que l'on appelle « Team Europe » et qu'il existe plusieurs initiatives liées aux domaines de l'eau et des investissements. Et de poursuivre qu'avec autant d'outils, il est possible de soutenir la Tunisie, les autorités et la société civile à court et à long termes.