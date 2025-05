Tunisie: L'UE s'engage à soutenir les efforts de réforme des autorités tunisiennes ( Guiseppe Perrone)

TUNIS/Tunisie — Il existe des efforts de réforme déployés par les autorités tunisiennes et les pays de l'UE sont engagés à les soutenir, a indiqué l'Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Guiseppe Perrone.

« Nous sommes en phase sensible, marquée par une guerre des droits de douane et des risques de retour au protectionnisme, ce qui représente de grands défis pour la Tunisie », a ajouté Perrone dans une interview réalisée au studio TV de l'Agence TAP.

Et de poursuivre que la Tunisie doit renforcer sa coopération avec ses plus grands partenaires, notamment, dans une conjoncture délicate et difficile.

L'Ambassadeur de l'UE a affirmé que la Tunisie dispose de ressources remarquables, notamment, en termes de compétences humaines, de jeunesse créative et ambitieuse, ce qui constitue un levier pour le développement économique.

Il a, également, souligné que l'économie tunisienne se portera mieux lorsqu'elle sera intégrée à l'économie européenne.

« La Tunisie est un partenaire très important pour l'UE et qu'il est essentiel de travailler pour développer ce partenariat, car la stabilité de l'Europe dépend de la stabilité et de la sécurité de la Tunisie , c'est le message que j'envoie toujours à Bruxelles et au monde des affaires en Europe», a indiqué le responsable.

L'Ambassadeur de l'Union européenne a affirmé, à cette occasion, que les objectifs fixés par l'UE pour son partenariat avec la Tunisie sont en adéquation avec ceux identifiés par les autorités tunisiennes.

Il a affirmé que bien que les objectifs sur le long terme relèvent des autorités tunisiennes, l'UE est engagée pour toutes coopération.

« Nous avons besoin d'une Tunisie prospère, forte et ouverte sur l'UE » , a conclu le responsable européen.