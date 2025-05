Tunisie: Allemagne - Lancement officiel du comité de pilotage du programme industriel bilatéral

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a accueilli ce mercredi la première réunion du Comité de pilotage du programme de coopération tuniso-allemand "Partnering in Business With Germany", initiative phare visant à renforcer les liens industriels et commerciaux entre les deux pays.

La séance s'est tenue sous la présidence de Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, en présence de Dorothea Schütz, directrice générale adjointe au ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie, chargée des relations avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ainsi que d'Élisabeth Wolbers, ambassadrice d'Allemagne en Tunisie.

Une coopération au service de l'innovation industrielle

Du côté tunisien, ont pris part à la réunion Maher Fekih, représentant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), ainsi que de hauts cadres du ministère.

La délégation allemande était conduite par Dorothea Schütz et comprenait notamment Jorn Bousselmi, directeur général de la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK Tunisie), ainsi que des représentants de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

L'ordre du jour a porté sur les résultats accomplis depuis la création du programme en 2014, qui ambitionne de favoriser les échanges techniques et commerciaux entre les PME tunisiennes et leurs homologues allemandes, à travers la formation de cadres en innovation, production et qualité, une meilleure compréhension du marché allemand, la participation à des salons internationaux et le renforcement des compétences en marketing.

Depuis son lancement, plus de 200 entreprises tunisiennes ont bénéficié de cet accompagnement, plusieurs d'entre elles ayant pu conclure des partenariats commerciaux et technologiques avec des entreprises allemandes.

Nouvelles perspectives et sélection de 18 entreprises pour 2025

Quatre entreprises tunisiennes actives dans l'agroalimentaire et les services liés aux industries mécaniques et électroniques ont présenté leurs expériences réussies dans le cadre du programme. La prochaine édition, prévue en juillet 2025, permettra à 18 nouvelles entreprises tunisiennes de rejoindre le programme.

Le partenaire allemand a également profité de l'événement pour dévoiler la nouvelle version du programme, adaptée aux défis industriels actuels et aux exigences du développement durable.

En marge de la réunion, la ministre a présidé la cérémonie marquant le 10e anniversaire du programme de coopération tuniso-allemand. Dans son discours, elle a souligné l'importance stratégique de cette initiative dans le renforcement du tissu industriel tunisien, en saluant la qualité du partenariat avec l'Allemagne.

Elle a aussi exprimé son souhait de voir cette collaboration se poursuivre et s'intensifier, notamment par l'adoption de l'expérience allemande dans le développement de projets industriels innovants, générateurs d'emplois et porteurs de croissance économique.

Il est à noter qu'un espace d'exposition a été organisé en marge de l'événement, permettant à plusieurs entreprises tunisiennes ayant bénéficié du programme de présenter leurs produits, services et parcours de croissance, illustrant concrètement les retombées positives de cette coopération.

Pour rappel, "Partnering in Business With Germany" est un programme international qui rassemble chaque année plus de 1 800 entreprises dans plus de 18 pays, dont la Tunisie, l'Égypte, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique et le Vietnam. Il a pour vocation de faciliter l'établissement de partenariats commerciaux et technologiques durables entre entreprises locales et allemandes.